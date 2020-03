Díaz defiende sus medidas frente al coronavirus en medio de otra tormenta en el Gobierno

Fue un fin de semana «muy productivo», con caras sonrientes y la palabra «unidad» flotando en el ambiente. Pero un mes después de que los miembros del Gobierno de coalición se reunieran en en la finca toledana de Quintos de Mora, las diferencias en el seno del gabinete de Pedro Sánchez se han agudizado. A un lado los socialistas, al otro, los de Podemos. Este mismo jueves, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibía un toque de atención desde Moncloa después de publicar el día antes una guía de actuación laboral frente al riesgo de coronavirus con el sello de su departamento en la que se afirma que las empresas deberán proceder a «paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo». Las normas se dictan desde Sanidad, es la consigna que recibió inmediatamente Díaz.

Sin embargo, a la titular de Trabajo no le ha sentado bien que corrijan sus propuestas y defiende que solo se trata de una «compilación de las normas» españolas. Además, después de pedir «tranquilidad», asegura que si hay que adoptar medidas excepcionales, estas se negociarán con sindicatos y empresarios. «Con los temas de salud pública no se juega», ha añadido, después de afirmar que no ve motivos para retirar la guía.