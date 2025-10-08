Descubre las gasolineras con los precios más bajos este miércoles en Las Palmas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:10

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, miércoles, 8 de octubre de 2025, está en el municipio de Gáldar, puedes encontrarla a 0,969€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Poligono San Isidro, 22.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio OcÉano, ofrece este combustible a 1,125€ por litro en Calle Garlopa, 41, en el municipio de Agüimes.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Ayagaures, 3 donde está disponible a 0,965€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 2 0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 4 0,979 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 5 0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasolina 98 1 1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 2 1,129 € Shell Ingenio (Calle Juliano Bonny, 11, Ingenio) 3 1,129 € Disa Nuevo Ingenio (Calle Sagasta, Nº1, 1, Ingenio) 4 1,165 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 5 1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil 1 0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 2 0,969 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 3 0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria) 4 0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,979 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,128 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 1,139 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes) 4 1,139 € Shell Ingenio (Calle Juliano Bonny, 11, Ingenio) 5 1,139 € Disa Nuevo Ingenio (Calle Sagasta, Nº1, 1, Ingenio)