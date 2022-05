Un Consejo de Ministros extraordinario aprobará este viernes el tope al gas

Factura de la luz. / R. C.

Finalmente será este viernes, 13 de mayo, cuando el Gobierno apruebe el límite al precio del gas en el mercado mayorista, dentro del paquete de la 'excepcionalidad ibérica' consensuada con Portugal, y de la que ayer ambos países recibieron la aceptación preliminar para que redacten sus respectivos decretos normativos.

En el caso de España, el Ejecutivo concovará un Consejo de Ministros extraordinario para dentro de tres días, después de que este martes haya sido técnicamente imposible incorporar la medida a la orden del día. Así lo aclaran fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, donde recuerdan la complejidad de la norma sobre la que no quieren dejar cabos sueltos.

Porque una vez que el decreto sea publicado en el BOE, el documento volverá a la Comisión Europea para que, esta vez sí, le de luz verde definitiva, si cumple con las condiciones y términos exigidos por Bruselas a España y Portugal.

Este mismo lunes, la Comisión Europea ha autorizado la propuesta presentada por España y Portugal para limitar el precio del gas en el mercado mayorista para conseguir moderar el precio de la luz que pagan 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada. La aprobación (una carta de conformidad con carácter provisional) llega un mes y medio después de arduas negociaciones entre ambos países, antes de que el pasado viernes presentaran a Bruselas el texto definitivo, adaptado a la legislación comunitaria y también a las exigencias del resto de socios europeos.

Ahora es el Consejo de Ministros el que tendrá que aprobar el decreto que fije las condiciones y detalles técnicos de una medida que será mucho más compleja de lo que aparentemente implica: topar el precio del gas en el mercado mayorista a 40 euros/MWh en un primer momento, para alcanzar los 50 euros/MWh en el resto del periodo, durante un plazo máximo de 12 meses. Al limitar esa referencia, el precio del 'pool' eléctrico podría caer hasta el entorno de los 130 o 140 euros/MWh, frente a los más de 200 euros/MWh en los que se mueve estas últimas semanas. La factura se vería rebajada en un 35%.

Entre los detalles que quedan por conocer se encuentra la financiación de la medida. Desde Transición Ecológica optan por «distribuir» el coste, lo que implicará elevar las tarifas del mercado libre cuando se vayan renovando.

Esperar más tiempo

En cualquier caso, los usuarios del mercado regulado (PVPC) no notarán los efectos de la medida hasta bien entrado el mes de junio. Los ciclos de facturación de las compañías eléctricas que venzan en los próximos días apenas podrán recoger la previsible moderación del precio de la luz y no será hasta el próximo mes cuando se noten los primeros efectos de la medida, aunque el Ejecutivo esperaba que el texto estuviera listo a principios de mayo, una circunstancia que finalmente no ha sido posible.

La limitación de la luz ha costado numerosas negociaciones entre los Estados miembro de la UE, sobre todo hasta el último Consejo Europeo de finales de marzo, en el que España y Portugal lucharon por aplicar su 'excepcionalidad ibérica', argumentando que podían limitar el precio del gas, sin que ello supusiera una distorsión del mercado energético comunitario, al ser mínimas las interconexiones de la Península Ibérica con el resto del continente, de apenas un 3% del total.

Durante todo el proceso, las compañías eléctricas se han mostrado contrarias a aplicar esta medida como la fórmula para atajar la explosión del precio de la luz sobre todo tras la invasión de Ucrania, cuando el 'pool' llegó a alcanzar los 544 euros/Mwh, récord histórico. Las empresas consideran que el tope supondrá una distorsión en el mercado, que ralentizará la firma de contratos a largo plazo, que implica salirse del euro en términos del mercado energético y que finalmente serán los consumidores los que lo paguen. A la espera de la redacción final del decreto, el sector espera su contenido y no descarta recurrir a la Justicia, como han hecho en otras ocasiones.