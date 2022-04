Las claves para que la nevera gaste menos luz y reducir el precio de su factura

La factura de la luz sigue subiendo, y muchos consumidores se las ven y se las desean para reducir el precio de su factura. En casa hay varios aparatos que consumen una gran cantidad de energía eléctrica pero el que gana por goleada es la nevera, ya que debe permanecer en funcionamiento todo el día para mantener los alimentos en buen estado.

Hay que tener en cuenta que este aparato gasta un tercio del total de la energía consumida en toda la vivienda. La clave para que este electrodoméstico ahorre energía es mantener el frio a toda costa. Para ello deberá situarlo en un lugar fresco, lo más alejado posible del sol u otras fuentes de calor.

La temperatura recomendada es que 5ºC para el frigorífico y -18ºC para el congelador. No es la más baja disponible, pero no se necesitará mucho más. Luego hay consejos muy básicos, como por ejemplo no dejar la puerta abierta mucho rato para que la temperatura no suba, limpiarla por detrás.

El único caso que es recomendable apagar la nevera es cuando se acuda de vacaciones a otro lugar. En esa situación habrá que vaciarla completamente.

Otro detalle importantísimo es la necesidad de retirar la escarcha del congelador de vez en cuando y de limpiarlo, ya que si no lo hace aumenta el gasto energético. Y por supuesto, ordenar debidamente la nevera, dejando el ventilador libre, aprovechando los cajones y la puerta