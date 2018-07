‘Canarios Sin Alas’ alerta ante la subida de precios

Aprovechar las ayudas públicas y encarecer el precio al pasajero

«Mientras no se declaren rutas de Obligado Servicio Público (OSP) y sean las compañías las que establezcan las tarifas a su antojo, el principio de igualdad de oportunidades se verá gravemente vulnerado», por lo que la regulación de un servicio público que conecta a todos los españoles -canarios o no- con las islas es «urgente», señalan. Canarios Sin Alas celebra que haya descuentos para los residentes, pero considera que avanzar en conectividad y movilidad territorial «pasa obligatoriamente por la regulación de las tarifas aplicadas a rutas que son de necesidad social: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Que no se haga negocio con un servicio de transporte público, aprovechándose de las ayudas públicas y encareciendo el precio del pasaje a límites abusivos». Esta medida, añaden, «ahonda aún más en el agravio comparativo que ya existe entre los canarios y canarias no residentes y el resto de la ciudadanía española establecida en otras provincias diferentes a las de origen», y afirman que este es «tanto un agravio económico como logístico, ya que cualquier peninsular puede elegir para desplazarse a su hogar entre el coche, el autobús, el tren y el avión y al precio que más se adapte a su poder adquisitivo, mientras que miles de canarios y canarias que por motivos laborales residen fuera del archipiélago son tratados sistemáticamente como turistas sin serlo».