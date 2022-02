El Reino Unido se abre a las vacaciones pero Canarias queda al margen por las restricciones de España

El próximo martes, 11 de febrero, el Reino Unido pondrá fin a las restricciones que mantenía a la llegada al país, de forma que las personas completamente vacunadas no tendrán que someterse a pruebas de detección del covid de regreso de sus vacaciones.

Los británicos esperan con ganas la llegada de esa fecha, a partir de la cual se espera un repunte de los viajes y que llega unos días antes de las vacaciones 'half-term' (entre el 19 y 27 de febrero), que son para los ciudadanos del Reino Unido similares a la semana blanca española.

En circunstancias normales la mayoría de esos viajes se canalizarían hacia España y sobre todo, Canarias, el destino europeo por excelencia en invierno. Sin embargo, Canarias quedará al margen si el Gobierno de España no da el paso y elimina la exigencia impuesta desde el 1 de diciembre a los viajeros del Reino Unido. Todos ellos, incluidos los niños de entre 12 y 17 años, deben tener la doble pauta de vacunación para entrar en España.

Una exigencia que deja fuera a muchas familias con hijos de esa edad, a los que no ha dado tiempo de vacunar con dos dosis. La medida ha perjudicado seriamente a las islas desde su implantación en plena temporada alta. Solo en diciembre se estima que se cancelaron 100.00 reservas de turistas británicos.

La situación no solo pone en riesgo en el corto plazo el final de la temporada alta del archipiélago -que se da ya por perdida- sino que hace temer a medio plazo por la Semana Santa, mayo y junio, frente a otros destinos europeos como Grecia, Portugal, Bulgaria o Croacia, que exigen para entrar la realización de pruebas diagnósticas (test de antígenos o PCR) pero no impiden la entrada al país si no se tiene la doble pauta de vacunación. Turquía y Egipto también se van a llevar a los turistas naturales de Canarias si no se soluciona.

Por esta razón, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, volvió a solicitar ayer a la ministra de Sanidad, la canaria Carolina Darias, que tome cartas en el asunto y elimine esta restricción que está causando un grave perjuicio al sector turístico de las islas, su empleo y su economía.

En una carta remitida ayer por Castilla a Darias, la primera le pide a la segunda que considere el «grave perjuicio» de esta restricción para las islas. Castilla aboga por conseguir un equilibrio entre el control de la pandemia y la reactivación del sector turístico de Canarias. «Quedo a la espera de una respuesta», le solicita.

La petición de Darias se suma a la de los empresarios hoteleros de las islas. «Necesitamos que Carolina Darias sea sensible con Canarias. Esta restricción nos aboca a perder el invierno y va a lastrar las reservas de Semana Santa, mayo y junio», asegura el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricua, que critica que el Estado no se dé cuenta de que la temporada alta de las islas es ahora y que la restricción está teniendo graves consecuencias.

De hecho, muchos hoteles han decidido devolver trabajadores a los ERTE ante unas ocupaciones que han caído y oscilan entre un 35% y un 50%. «La situación es muy grave y no se actúa porque la restricción está afectando solo a Canarias». El presidente de Ashotel y Cehat, Jorge Marichal, pide «volver a la racionalidad» y eliminar esta medida.