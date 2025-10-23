Canarias apuesta por carreteras 'verdes' para ahorrar 5 millones anuales y un 76% de energía Con una inversión directa que supera los 23 millones, la Consejería emprende el camino hacia un nuevo modelo de infraestructuras viarias

Recortar el gasto monetario y energético de las carreteras e infraestructuras viarias, ese es el principal objetivo de la nueva Estrategia verde del Gobierno de Canarias impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

Con esta iniciativa, que principalmente se centrará en la sustitución del alumbrado de las carreteras, tanto a cielo abierto como en el interior de los túneles, el archipiélago podrá ahorrar cerca de unos 5 millones de euros anuales, junto con un 76% de reducción de la demanda energética.

Actualmente, en los tramos a cielo abierto, la demanda eléctrica asciende a los 11.880 megavatios por hora (MWh). El cambio del alumbrado por tecnología LED permitirá reducir esta cifra hasta los 1.145 MWh, un 90% menos.

Algo similar sucederá en los tramos cubiertos por túneles, donde el gastó se reducirá un 65%, desde los 15.955 vatios por hora (Wh) a los 5.524 gigavatios por hora (GWh).

Este ahorro es equivalente a la demanda de 6.870 hogares en Canarias y equivalente a la absorción de 775.000 árboles, con un ahorro en emisiones de 15.499 toneladas de CO2 al año.

Este plan de acción divide la inversión en dos segmentos. En primer lugar, las prioritarias, que ascienden a los 23,5 millones de euros con una tasa interna de retorno superior al 17%. Este presupuesto se divide en 5,4 millones de euros para la sustitución del alumbrado de carreteras, 6,6 millones de euros para la renovación de la luminaria de los túneles y casi 8 millones de euros en medidas de gestión de ese alumbrado.

La Consejería insta a los cabildos y municipios a adoptar una estrategia similar en las carreteras donde tienen competencias

El resto del presupuesto tendrá en cuenta medidas indirectas como las mejoras en mantemiento y modernización con un total de 15,8 millones de euros, 10,6 millones en la renovación de la flota de vehículos y 9,3 millones en medidas complementarias.

Alumbrado inteligente

Una de las novedades que incorpora la estrategia verde es la instalación de sistemas de detección de presencia y sistemas de atenuación del alumbrado. De esta forma, la iluminación será distinta si el tráfico es bajo, como durante la madrugada, moderado o elevado como en las horas puntas de la mañana.

Esto permitirá una reducción del consumo desde los 7.987 MWh a los 3.867 MWh, teniendo en cuenta el cambio a tecnología LED en toda la red de carreteras. Además, posibilitará un ahorro de 604.114 euros y una rentabilidad del 9%. El ahorro en emisiones también se prevé significativo con un ahorro de 2.646 toneladas de CO2 al año, equivalente a la absorción de 132.329 árboles.

La directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián expuso ante los medios de comunicación que estos resultados «ponen de manifiesto» que Canaria usa más potencia de la que necesita para su autosuficiencia, con lo que la estrategia ofrece «una ventana» de que las carreteras del archipiélago puedan llegar a ser plataformas generadoras de energía en un futuro.

De esta forma, Canarias apuesta con firmeza por un cambio de paradigma en el ámbito de las infraestructuras viarias y de carreteras, dos áreas en las que las políticas vienen siendo muy similares desde «hace ya muchos años».

Más allá de seguir construyendo carreteras, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez expresó que su Consejería ha buscado desde el principio de la legislatura, «hacer algo más», trabajando en las infraestructuras multipropósito, que contribuyan a una Canarias más sostenible con unas carreteras que actúan de forma autosuficiente y como fuentes generadoras de energías limpias.

A partir de ahora, todas las licitaciones incluidas en el convenio de carreteras incorporarán medidas vinculadas a la Estrategia verde.

