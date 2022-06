La Cámara de Comercio de Gran Canaria promociona las ventajas que ofrece la isla

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, que preside José Sánchez Tinoco, ha organizado la visita de una delegación de representantes de las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana a Gran Canaria, para mantener distintos encuentros institucionales, con el objetivo de darles a conocer las ventajas y oportunidades que ofrece la Isla para invertir, y el modelo de éxito de colaboración público-privada que han llevado cabo el Gobierno autonómico y las cámaras canarias.

La delegación valenciana, encabezada por el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana y de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, estuvo formada por el presidente de la Cámara de Alicante, Juan Riera; la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Dolores Guillamón; la secretaria general de la Cámara de Valencia, Ana Encabo; el secretario general de la Cámara de Alicante, Andrés Sevila; el secretario general de la Cámara de Castellón, Antonio Jesús Ramos; la directora general del Consejo de Cámara de la Comunidad Valenciana, Lourdes Soriano; y el director gerente de la Cámara de Valencia, Jorge Linares.

La delegación mantuvo un encuentro con la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez. La consejera resaltó el papel fundamental que desarrollan las Cámaras de Comercio como correa de transmisión de todas las iniciativas públicas para el conjunto del tejido productivo, realizando así una tarea inestimable en el fomento de las relaciones entre los ámbitos público y privado.

En especial, Elena Máñez destacó la labor de las cámaras canarias y su reciente tarea como entidad colaboradora, que fue imprescindible para distribuir los 1.144 millones de euros de ayudas por pérdidas derivadas del Covid-19 entre más de 20.000 empresas de las Islas, la máxima cuantía de todas las comunidades autónomas españolas, y cuyo grado de ejecución en Canarias ha sido muy superior a la media nacional. Asimismo, la consejera mostró su predisposición para que esta visita sea el inicio de una colaboración con las Cámaras de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valencianas, José Vicente Morata, mostró su interés por contar con las Cámaras Canarias para operar con el mercado africano. Morata ha destacado el papel de las Cámaras como instrumento de colaboración para que las ayudas lleguen a todas las pymes y autónomos, y ha recalcado el papel fundamental de Canarias como punto geoestratégico clave para operar con África.

La delegación, a la que se unió Vicente Boluda, miembro del Comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valencia, que realizó una visita al puerto de la Luz y de Las Palmas, fue recibida por el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, quien destacó que el Puerto mantiene un tráfico regular con más de 30 puertos del África Atlántica, siendo el principal suministrador de bunkering del Atlántico Medio.

En esta línea, Ibarra señaló: «Nuestro objetivo para el futuro inmediato es poner a disposición del segmento offshore eólico hasta 200.000 metros cuadrados en la dársena de África; es una superficie diáfana ganada al mar, con atraque en aguas profundas, que está llamada a convertirse en el gran centro logístico del sector eólico».

En este sentido, José Vicente Morata, manifestó la importancia del puerto de Las Palmas para establecer conexiones con empresas de la comunidad valenciana.

La delegación mantuvo un encuentro con la vicepresidenta del Consorcio de la Zona Especial Canaria, María José Miranda, que expuso las claves del instrumento fiscal de la ZEC, destacando que es la fiscalidad más baja de Europa. Miranda, que explicó a los representantes de las Cámaras de la comunidad valencianaque cada vez son más las empresas que se benefician de este régimen fiscal, una fórmula muy utilizada por las startups, expresó su intención de colaborar con las cámaras para facilitar la implantación de las empresas valencianas en Canarias.

La visita concluyó en las instalaciones de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC). A través de la iniciativa 'Best in Gran Canaria', Guillermo Quintana, del departamento de Promoción Económica presentó las líneas estratégicas de actuaciones prioritarias insulares y los verticales en los que ambos territorios pueden colaborar (sector digital-soluciones TIC, logística, start-ups, economía azul, etc.).

En esta línea, destacó que Gran Canaria es un nodo esencial en el transporte marítimo, con conexiones marítimas y aéreas directas con varios puertos y aeropuertos de la comunidad valenciana. «La Isla se postula, de este modo, como centro natural de transformación y re-exportación de bienes y servicios producidos en la comunidad valenciana, particularmente con destino a LATAM y África, pero además pretende actuar como destino de testeo y desarrollo de soluciones digitales y start-ups valencianas». Asimismo, se puso en valor la cercanía, afinidad de la cultura empresarial, seguridad jurídica, eficiencia logística y operacional, ventajas fiscales y talento local que atesora Gran Canaria.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Gran Canaria, José Sánchez Tinoco, manifestó su satisfacción por el resultado de la visita, y el establecimiento de lazos de colaboración con las empresas de la comunidad valenciana.