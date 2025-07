Un buque zombi «ruso» sin permiso de entrar a Las Palmas de Gran Canaria

Rafa Muñoz Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de julio 2025, 19:42 Comenta Compartir

En la película 'El Señor de la guerra', el célebre traficante de armas soviético Viktor Bout, magistralmente interpretado por Nicholas Cage, cambia el nombre y bandera de su buque, el 'Krystol', por el 'Kono', para esquivar así una sanción internacional que quiere inspeccionar su buque en aguas internacionales. De manera burda se pinta el nuevo nombre a brochazos en la popa, y se le da la vuelta a la bandera de Francia, para que parezca la de Holanda.

¿Ficción? Nada más lejos de la realidad. Mientras leen esta columna, hay un pesquero factoría, ex soviético, por ende ex ruso, y también ex varios nombres, y peores banderas de conveniencia, que lleva 7 días en navegación zombi entre Gran Canaria y Fuerteventura, presumiblemente esperando a que su agente le confirme que la autoridad marítima española le permite arribar a Las Palmas.

El buque no es nuevo en la capital, pues ha sido un visitante regular bajo otros nombres, y banderas. Si le damos marco a la historia, la flota rusa salió de Las Palmas con nocturnidad y alevosía debido a las sanciones impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania. Unos años después, gracias a los atajos del derecho marítimo internacional, y la «imaginación» de sus managers, esta flota de arrastreros está de vuelta bajo terceras banderas y operadores, algunos de ellos con pasaporte de la Union europea.

El arrastrero 'Fredsi', ex 'King ray', ex 'Fredrikshamn' , tenía bandera de Islas Comores hasta hace 48 horas. Un estado archipelágico del Índico donde los intereses rusos tradicionalmente abanderan sus buques para poder colarse a puertos de estados que tienen la bandera rusa sancionada. En la madrugada del jueves, los managers comunitarios que explotan buque, hicieron una gestión exprés para cambiar su problemática bandera, por la de Sao Tome e Príncipe. De Guatemala, a guatepeor, pues se trata de otro registro opaco, igualmente habitual en la popa de fletes relacionados con el entramado Dark fleet, o flota fantasma que transporta el crudo ruso en buques tanques cuya operatividad es considerada opaca, y fuera de las aseguradoras internacionales reconocidas. El 'Fredsi' lleva siete días dando tumbos en aguas internacionales al este de Gran Canaria. Incluso llegó a entrar aguas jurisdiccionales, y las volvió a abandonar. Ahora mismo está parado a 34 millas al noroeste de Cofete, Fuerteventura, esperando que su agente le notifique si puede arribar a puerto.

¿Es legal el cambio de bandera? Totalmente. Esto es un juego de pícaros, en el que los armadores-managers van un paso por delante de las administraciones, y no digamos ya de estados con poca preocupación de lo que acontece en sus aguas de interés-ZEE. Otra cuestión es la forma de hacer la gestión. Lo normal es hacerlo en puerto, y más si el nuevo estado de abanderamiento tiene un cónsul honorario en la ciudad. Evidentemente, este caso es una «urgencia», y sospecho que puede ser debida a algún problema con su pabellón anterior, Comores, de cara a la administración española, y por ende comunitaria, por la oscura relación de los intereses rusos con estas banderas de conveniencia tan poco exigentes a la hora de conceder su nacionalidad a cualquier buque. Por no entrar en más detalles incomodos.

¿Y si el buque no tiene disponible la bandera de Sao Tome e Príncipe en el puente? Pues la tendrá que improvisar, o pintar en una chapa metálica, pues una vez concedida la nacionalidad, hay que enarbolarla por ley. Una vez en Las Palmas, si entra, lo normal es que su agente le proporcione la bandera oficial, o el cónsul honorario de Sao Tome, si lo hay en Las Palmas. Un lio.

¿Se está despertando la administración marítima ahora en lo referente a los clientes que se le «cuelan» en Las Palmas bajo terceras banderas? Está claro que el puerto capitalino se ha tornado en una escala imprescindible para los intereses comerciales rusos bajo terceras banderas; y así lo hemos visto con los petroleros procedentes de Rusia. Lo cual no es una ilegalidad tacita, pero si un escenario que empezaría a llamar la atención por las sanciones comerciales impuestas a Moscú.

¿Quién es el 'Fredsi'? El factoría es herencia viva, también flotante, del comunismo. Se botó en Ucrania en 1989, por lo que lleva en la mar 26 años. Su anterior nombre es 'King ray'. Nombre con el que ya estuvo en Las Palmas en 2014. Un arrastrero más de la flota rusa que faena en los caladeros mauritanos y que tradicionalmente ha tenido Las Palmas como su puerto base para hacer bunker, cambios de tripulación, y reparar.

Estaría operado por un manager belga, que podría ser una mera empresa pantalla que esconde terceros operadores. Nada nuevo, tampoco ilegal, en el habitual Juego de muñecas rusas de los intereses marítimos rusos. Su tripulación es una mezcla de rusos y ucranianos; coctel que tampoco es una novedad pese a la guerra.

Lo más extraño de este episodio marítimo, que tiene lugar en aguas internacionales, pero la ZEE (Zona Económica Exclusiva) española en Canarias, es que el barco ya ha fondeado dos veces en la baja de Amanay, al oeste de Cofete, Isla de Fuerteventura. Dicho bajo está en aguas internacionales, pero dentro de la ZMES (Zona Marítima Especialmente Sensible), considerada como PSSA (Particularly Sensitive Sea Area). En resumen, una zona considerada especialmente sensible desde el punto medioambiental, donde fondear no parece un acto muy ortodoxo, y que cualquier estado con un cuerpo de guardacostas ya habría hecho acto de presencia para averiguar que está ocurriendo.

La pregunta clave es, ¿por qué ha fondeado en esa baja? Barajamos varias hipótesis. La más sólida podría indicar que el buque anda corto de combustible, y antes de navegar en espera, optó por tomar fondeo. La segunda, a raíz del segundo fondeo, la conecto con el cambio de bandera, y la apertura de esta columna. ¿Ha aprovechado un episodio de calma, para pintar su nuevo puerto de registro, Sao Tome e Príncipe, en la popa? Por ley, la bandera del buque, y el puerto de registro, deben de ser la misma.

¿Qué pasaría si el buque se queda sin combustible? Este escenario significaría que queda a la deriva, a merced de la corriente y el viento, y podría derivar a tierra con el riesgo que ello conllevaría. El buque emitiría una llamada de urgencia, un 'Pan pan', de buque a la deriva, y solitaria acogerse a la figura del puerto refugio del estado ribereño más cercano, España. Este escenario sería prioritario, también paralelo, a cualquier gestión administrativa de escala por conceder, ya que es una urgencia. La máxima autoridad marítima decidiría si se le da refugio, que presumiblemente sería en Las Palmas, y se reservaría la potestad de inspeccionar el buque.

Este sainete marítimo, otro más, y los que veremos, escenifica el poco celo que España parece tener por su ZEE, que si bien no implica soberanía, si jurisdicción. A la par, queda claro la urgencia de disponer de un cuerpo de guardacostas unificado, que lleva implícito una política marítima más activa en tus aguas de interés, principalmente en Canarias, donde el tráfico marítimo se ha multiplicado por la coyuntura internacional.

