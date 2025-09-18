Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Sabadell sufre en Bolsa en la fase decisiva de la opa de BBVA

La entidad catalana acumula esta semana pérdidas del 5,97% y el banco vasco reduce a mínimos de mayo el diferencial negativo de su oferta

Lucas Irigoyen

Miércoles, 17 de septiembre 2025

Justo en el momento decisivo para la opa de BBVA sobre el Sabadell, la entidad catalana está sufriendo en los mercados para mantener el valor ... de su acción. La cuestión no es menor porque afecta a la clave en la que ambas entidades se juegan el futuro de la operación: Dilucidar si la propuesta de BBVA recoge adecuadamente el valor del Sabadell o si lo«infravalora», como defiende la entidad catalana y necesita, por lo tanto, hacer una mejora de su oferta.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  5. 5 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  6. 6 El sector de la hostelería en jaque: mesas llenas pero sin camareros
  7. 7 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
  8. 8 Los 19 detenidos del cayuco podrían haber tirado al mar a unos 50 migrantes
  9. 9 Cazas, misiles y sistemas antidrones: Gando se convierte por unos días en el epicentro de la defensa aérea
  10. 10 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Sabadell sufre en Bolsa en la fase decisiva de la opa de BBVA

El Sabadell sufre en Bolsa en la fase decisiva de la opa de BBVA