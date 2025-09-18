El Sabadell sufre en Bolsa en la fase decisiva de la opa de BBVA

Justo en el momento decisivo para la opa de BBVA sobre el Sabadell, la entidad catalana está sufriendo en los mercados para mantener el valor ... de su acción. La cuestión no es menor porque afecta a la clave en la que ambas entidades se juegan el futuro de la operación: Dilucidar si la propuesta de BBVA recoge adecuadamente el valor del Sabadell o si lo«infravalora», como defiende la entidad catalana y necesita, por lo tanto, hacer una mejora de su oferta.

Este miércoles el banco catalán ha anotado su tercera jornada en negativo en la Bolsa y acumula una caída esta semana del 5,97%. Esa depreciación ha rebajado a casi la mitad la diferencia negativa que entraña la propuesta de canje de BBVA. Así, el viernes, su oferta –uno de sus títulos y 70 céntimos por cada 5,5483 acciones del Sabadell– era un 9,86% menor al valor de la entidad catalana en Bolsa y este miércoles ese porcentaje era del 5,15%. Es, además, el diferencial más bajo desde que en mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la celebración de una consulta pública sobre la opa. Una medida que hizo dudar a los mercados sobre el éxito de la opa.

Desde el 8 de septiembre, y hasta el 7 de octubre, los accionistas del Sabadell tienen de plazo para responder sí aceptan o no la propuesta de BBVA. Un tiempo en el que se está agudizando la batalla dialéctica entre ambas entidades. El pasado viernes, el consejo de administración de la entidad catalana recomendó a sus accionistas que rechazaran la propuesta porque «infravalora» al banco y su presidente, Josep Oliu, afirmó que «esta opa nació muerta» y que debería mejorarse mucho para que la consideraran, en diversas entrevistas ha llegado a concretar el entorno de un 30% más sobre el valor actual del Sabadell.

En frente, el presidente de BBVA, CarlosTorres, se ha desgastado también en numerosas apariciones para descartar cambios. «La oferta es la oferta», ha insistido tratando de desactivar la presión del mercado para una mejora de la opa. El máximo responsable de la entidad vasca ha venido explicando que el valor del Sabadell está aupado por la operación de BBVA y la especulación de algunos agentes con una posible mejora.

Hay partido

El caso es que el mercado esta semana parece dar un giro y, al menos en este momento, da credibilidad a Torres confirmando que la entidad vallesana ha llegado ya a máximos en su cotización. De todos modos, los accionistas del Sabadell seguirían en estas condiciones obteniendo menos dinero aceptando la opa que vendiendo sus títulos en el mercado. No parece que sea el mejor escenario para lograr una aceptación del 50%, que es la que se ha marcado el banco como condición mínima. Tras la cotización de ayer, BBVA necesitaría 800 millones más solamente para igualar el valor de la entidad catalana.

Por ello, ningún analista sugiere vender acciones del Sabadell y el 61% aconseja incluso comprar, por un 39% que recomienda mantener, a la vez que advierten que estas fluctuaciones en Bolsa serán habituales durante el plazo de aceptación. La situación evidencia que todavía queda mucho partido, pero la analista de Renta 4, Nuria Álvarez, reconoce que el estrechamiento del diferencial «reduce la probabilidad de que BBVA pueda mejorar la oferta, aunque no lo descartamos».

El banco vasco puede realizar esa mejora hasta el 23 de septiembre, sino alarga el plazo de aceptación más allá del 7 de octubre, lo que daría también más plazo –hasta 10 días hábiles antes del cierre– para elevar la oferta.