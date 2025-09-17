Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el presidente de BBVA, Carlos Torres. Efe

El Gobierno pide una prórroga a Bruselas para responder al expediente por su irrupción en la opa de BBVA al Sabadell

La Comisión Europea quiere comprobar que el Ejecutivo se ajustó a las reglas del mercado al elevar la operación al Consejo de Ministros, donde se decidió el veto a la fusión durante al menos tres años

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:38

El Gobierno ha solicitado a Bruselas una prórroga del plazo para remitir a toda la información solicitada en torno a su actuación durante el proceso ... de opa de BBVA a Banco Sabadell. La Comisión Europea abrió en julio un expediente al Ejecutivo para comprobar que su irrupción en la operación -con la decisión de elevarla al Consejo de Ministros en base al «interés general»- cumplió con las reglas del mercado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  2. 2 Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?
  3. 3 Hallada muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  4. 4 Gran Canaria se suma este miércoles a la huelga de las guaguas interurbanas «sin pacto a la vista»
  5. 5 Libertad provisional para el joven investigado por el fuego que afectó a una menor en La Isleta
  6. 6 Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 El PSOE tumba el pago a las aerolíneas de 1.200 millones por la ayuda del 75%
  9. 9 De la guagua a la bici (o al revés): Las Palmas de Gran Canaria estrena su primer intercambiador de transporte público
  10. 10 «Ojalá Miguel Ángel Ramírez pueda superar todo lo que hizo mi padre»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno pide una prórroga a Bruselas para responder al expediente por su irrupción en la opa de BBVA al Sabadell

El Gobierno pide una prórroga a Bruselas para responder al expediente por su irrupción en la opa de BBVA al Sabadell