Barceló: «La sociedad es la que elige el modelo turístico que quiere»

El presidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló, remarcó este viernes que la sociedad, «sobre todo la democrática, es la que elige a través de sus representantes el modelo turístico que quiere». Así lo señaló tras su intervención en el Foro Canarias, acto celebrado en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria, donde respondió a las preguntas de los periodistas Fernando Canellada, director de 'La Provincia', y Francisco Suárez Álamo, director de CANARIAS7.

Preguntado por las manifestaciones multitudinarias celebradas los dos últimos años en contra del modelo turístico actual bajo el paraguas de la plataforma 'Canarias tiene un límite' –20 de abril de 2024, 20 de octubre en las zonas hoteleras del sur de las islas y 18 de mayo de este año–, Barceló consideró que «si la sociedad quiere que haya menos turismo habrá menos, y si el conjunto de la sociedad quiere que siga siendo la mayor fuente de riqueza del archipiélago lo seguirá siendo». De esta forma, defendió su respeto a todas las manifestaciones que se puedan dar, «siempre y cuando sean pacíficas».

Respondiendo a una de las peticiones de la ciudadanía, el Gobierno de Canarias desarrolló y aprobó la ley para regular el uso turístico de la vivienda, medida que Barceló respaldó: «Nos inventamos el urbanismo por algún motivo. Hoy a nadie se le ocurre plantear una zona industrial al lado de una zona educativa, y si hacemos un mal uso o hay falta de regulación y facilitamos que las viviendas residenciales se conviertan en actividad turística, vamos a generar problemas».

Los propietarios de pisos turísticos afirman que la norma nace en las islas «para defender los intereses de las grandes corporaciones». En este sentido, Barceló fue tajante: «Si los hoteleros fuéramos tan influyentes no habría habido un desarrollo residencial turístico; no habría una sola vivienda residencial convertida en actividad turística». De esta forma, puntualizó, son los políticos los que, mediante las leyes, «responden a lo que interpretan que desea la sociedad».

Sobre el crecimiento «más moderado» que está experimentando el sector turístico en las islas, Barceló indicó que lo ve «normal y más que razonable». Por otro lado, apuntó que el hecho de que se sigan incrementando los precios por encima de la inflación es «una señal positiva», todo ello, debido a que en las islas se ha invertido «mucho en reposicionamiento del producto y mejorar las infraestructuras». Por ende, apuntó, es «lógico que se cargue un mayor precio». A su vez, también señaló como una de las consecuencias del aumento de los costes «los niveles de absentismo, que están creciendo, y es un coste adicional que tienen todas las empresas».

En estos momentos, el panorama internacional genera algunas incertidumbres. Con respecto a la crisis en Venezuela y su posible efecto sobre la actividad turística en el Caribe, Barceló consideró que ha tocado vivir «un momento histórico de muchísima inestabilidad», no solo marcado por lo que ocurre en América, sino por la guerra de Ucrania o el conflicto entre Palestina e Israel. De esta forma, el directivo, como ciudadano, «sigue muy preocupado» la situación en el mundo, aunque reconoció que desde el punto de vista empresarial, «y aprovechando estos últimos grandes años turísticos y de resultados económicos», se afrontarán las crisis «desde una gran fortaleza y con tranquilidad al tener una situación sólida». Todo ello, apuntó, debido a que no cuentan con endeudamiento, y tienen una «gran capacidad de resistencia».

«Hemos conseguido convertirnos en la compañía hotelera con mayor capacidad en las islas» «En Canarias, en los últimos años, hemos conseguido convertirnos en la compañía hotelera con la mayor capacidad», valoró el presidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló. Dadas las buenas cifras, el grupo ha invertido «mucho en crecimiento y en estar en un mayor número de destinos» en las cuatro islas en las que tiene presencia –Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura–. «Nuestra principal ilusión es seguir creciendo», remarcó Barceló. Este 2025 han inaugurado el Royal Hideaway Corales Villas en Costa Adeje (Tenerife) y antes de que finalice el año reabrirán el Hotel Contemporáneo en Santa Cruz de Tenerife.