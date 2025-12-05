Simón Pedro Barceló, en el Foro Canarias El pesidente del Grupo Barceló analizó el momento del sector turístico y la hoja de ruta de su compañía

El presidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló, ha sido el invitado este viernes en el Foro Canarias, en un acto celebrado en el Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria.

Simón Pedro Barceló compartió reflexiones sobre el momento y el futuro del sector turístico, respondiendo para ello a preguntas de los periodistas Fernando Canellada, director de 'La Provincia', y Francisco Suárez Álamo, director de CANARIAS7.

El Foro Canarias está integrado por destacadas figuras del mundo de la política, la economía y la sociedad de las islas.

El Grupo Barceló fue fundado por Simón Barceló en 1931. Lo que empezó siendo una empresa familiar especializada en transporte de empresa y mercancías en la pequeña localidad de Felanitx es hoy una de las corporaciones turísticas más importantes del mundo.

Con más de 85 años y de la mano de 3 generaciones de la familia Barceló, la compañía cuenta hoy con 33 000 personas en todo el mundo.