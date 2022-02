La revuelta de los mayores contra la exclusión financiera supera las 600.000 firmas La vicepresidenta Calviño asegura en las puertas del Ministerio de Economía a Carlos San Juan, impulsor la campaña 'Soy mayor, no idiota', que espera que la banca solucione el problema antes de fin de mes

La revolución de los mayores contra la exclusión financiera ha llegado este martes al Ministerio de Economía y al Banco de España con la entrega simbólica de más de 600.000 firmas de la campaña 'Soy Mayor, no idiota' impulsada por Carlos San Juan para pedir un trato «más humano» en las sucursales bancarias.

San Juan ha sido recibido por el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, al que ha pedido actuaciones urgentes y de cumplimiento inmediato -tanto a los políticos como a las entidades financieras- y «no invitaciones llenas de paternalismo». «Esto va a ser una tarea dura», declaraba a su llegada al Ministerio.

Tras abandonar la sede del Ministerio, ha sido la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien ha mantenido un breve encuentro con el ya popular jubilado, a quien le ha garantizado que la banca tendrá listo su plan de actuación «antes de que finalice este mes» para atender a los sectores apartados de la operativa tradicional de las entidades. «Es una cuestión de la sociedad tratar bien a los mayores», ha indicado la ministra.

El propio Carlos San Juan ha indicado que «registrar las firmas no es el final de la campaña sino el principio de los cambios que deben llegar. No queremos solo comunicados con buenas intenciones. Queremos una mejora de la atención en las sucursales bancarias. Y estas 600.000 personas no pararemos hasta conseguirlo», expresó.

San Juan ha señalado directamente a la gran banca española (CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter) de los que asegura no haber recibido respuesta de momento. «Solo me han llamado de dos entidades a nivel territorial», ha indicado.

Durante la reciente ronda de presentación de cuentas anuales, no obstante, la gran mayoría de directivos se han pronunciado en torno a la polémica, indicando que, aunque el proceso de digitalización es imparable, los bancos llevan tiempo aplicando medidas para evitar la exclusión no solo de los mayores, sino de otros segmentos de clientes que también están menos habituados a la tecnología.

De hecho, el sector espera presentar en estos días un plan conjunto en el que previsiblemente se incluyan medidas como el establecimiento de horarios específicos para atender a estos colectivos, aunque es poco probable que se amplíen los horarios de las sucursales.

Desde las entidades, además, defienden otro tipo de iniciativas que ya han puesto en marcha en algunas entidades como la ampliación de la red de cajeros para operaciones básicas o la adaptación de menús específicos para personas mayores en los mismos, más intuitivos y con una tipografía específica.

En esta ronda de contactos para presionar al sector a tomar medidas urgentes también ha participado la asociación de usuarios financieros Asufin, cuya presidenta, Patricia Suárez, también se reunión el lunes con el secretario del Tesoro. «La digitalización bancaria es un proceso inevitable y también positivo para todos, porque agiliza procesos y reduce costes, pero debe acometerse a dos velocidades para no dejar a nadie atrás, fuera del sistema», aseguró tras el encuentro.

En la reunión aprovechó además para recordar que la digitalización no es el único problema al que se enfrentan determinados colectivos, que también deben hacer frente a condiciones «cada vez más difíciles de cumplir». «Por ejemplo, trabajadores por cuenta propia que no cobran una nómina o ingreso único pero que, sin embargo, sí ingresan en el banco cantidades recurrentes asimilables y que, por ello, no acceden a determinadas bonificaciones, como el caso de las empleadas de hogar», explica Suárez.

Así, desde Asufin han propuesto una serie de medidas a impulsar, como el desarrollo de apps básicas que sean más fáciles de usar para los colectivos afectados, además de ampliar los convenios del sector para garantizar la obtención de efectivo. También proponen mejorar la regulación de la cuenta básica y habilitar un servicio de atención telefónica individualizado.