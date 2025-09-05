Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Banco Sabadell Reuters

Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA

La asociación mayoritaria de estos inversores denuncia que es «un intento evidente de comprar barato»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:26

La pelota de la opa de BBVA ya está en el tejado de los accionistas de Banco Sabadell. Pero la Asociación de Accionistas Minoritarios de ... Banco Sabadell, han tachado este viernes de «ofensiva» la oferta de la entidad vasca. En el banco vallesano hay unos 200.000 inversores minoritarios que representan alrededor del 49% del capital del banco, por lo que la decisión que adopten estos accionistas puede determinar el futuro de la operación.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  2. 2 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  3. 3 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  4. 4 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  5. 5 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  6. 6 Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»
  7. 7 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  8. 8 Detienen a dos mujeres cuando intentaban introducir droga en el Centro Penitenciario Las Palmas II
  9. 9 El Cabildo compra la parcela del colegio Montessori de Tafira para ampliar el Cecopin
  10. 10 La viñeta de Morgan de este viernes 5 de septimbre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA

Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA