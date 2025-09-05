Los inversores reaccionan con cautela a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa

El mercado ha reaccionado con prudencia a la últimas novedades de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Ambas entidades cotizan en terreno negativo tras ... subir un 2,5% en la apertura en el caso de la entidad vasca y algo más de un 1% en el de la firma vallesana. El Ibex-35 también retrocede tras sumar un 0,27% al inicio de la sesión e intenta mantenerse en el entorno de los 14.900 puntos en una jornada en la que el gran catalizador será el dato de empleo de EE UU.

A la espera de la aprobación del folleto de la OPA por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), más de 200.000 accionistas de Sabadell deberán decidir si aceptan la oferta oficial que BBVA lanzó el 9 de mayo de 2024. La entidad vasca ha asegurado que no quiere renunciar a la condición de alcanzar más del 50% de la firma vallesana para declarar exitosa la opa, pero ahora se abre a rebajarla al 30% si la suscripción del canje resultase insuficiente, según consta en el cocumento emitido esta semana por la SEC, la Comisión de Bolsas y Valores de EEUU el principal regulador bursátil de EE UU.

BBVA ha solicitado varias dispensas al regulador para alinear los plazos de la ventana de adhesión allí con los que fije en España, y la eventual renuncia a dicho umbral accionarial es uno de los supuestos expuestos en su petición al organismo. «Según la legislación española, BBVA estará obligado a lanzar una Oferta Pública de Adquisición Obligatoria (OPA) en el plazo de un mes tras la liquidación de la oferta si adquiere acciones de Banco Sabadell que representen el 30% o más (pero menos del 50%) de los derechos de voto de Banco Sabadell tras la finalización de la oferta», comenta la SEC.

Desde que se anunció la opa las acciones de la entidad catalana se han revalorizado casi el doble que las de BBVA, creando un escenario donde la oferta de BBVA no es suficientemente atractiva según la valoración del mercado. Este último movimiento se produce tras pagar el Banco Sabadell el viernes de la semana pasada un dividendo en efectivo de 0,07 euros por acción con un importe total de 370 millones de euros, lo que supone un 37% de los beneficios cosechados en el primer semestre, de 975 millones.