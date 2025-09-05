Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sedes de BBVA y de Banco Sabadell. R.C.

Los inversores reaccionan con cautela a la posibilidad de que BBVA se quede solo con el 30% de Banco Sabadell en la opa

Los títulos de ambas entidades cotizan en negativo en una sesión marcada por el dato de empleo de EE UU

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:19

El mercado ha reaccionado con prudencia a la últimas novedades de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Ambas entidades cotizan en terreno negativo tras ... subir un 2,5% en la apertura en el caso de la entidad vasca y algo más de un 1% en el de la firma vallesana. El Ibex-35 también retrocede tras sumar un 0,27% al inicio de la sesión e intenta mantenerse en el entorno de los 14.900 puntos en una jornada en la que el gran catalizador será el dato de empleo de EE UU.

