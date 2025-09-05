Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

BBVA se abre a rebajar al 30% la aceptación de su opa por parte de los accionistas del Sabadell

El regulador de los mercados estadounidense, la SEC, acepta la petición del banco vasco de suavizar exigencia, lo que facilitaría la operación

Lucas Irigoyen

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:38

BBVA está dispuesto a rebajar el porcentaje necesario de accionistas del Sabadell que deben aceptar su oferta para ejecutar la opa. Hasta ahora, la entidad ... presidida por Carlos Torres había planteado la necesidad de que el 51% de los accionistas del Sabadell con derecho a voto dieran el 'ok' cuando se abriera el plazo para ello. Pero en la tramitación de la operación que BBVA está realizado con el regulador del mercado de Estados Unidos, la SEC, ha pedido una dispensa para rebajar esa cifra hasta el 30%.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  2. 2 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  3. 3 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  4. 4 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  6. 6

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  7. 7 Denunciada por no tener licencia la discoteca de Playa del Inglés donde hallaron menores
  8. 8 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  9. 9 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  10. 10 La viñeta de Morgan de este jueves 4 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 BBVA se abre a rebajar al 30% la aceptación de su opa por parte de los accionistas del Sabadell

BBVA se abre a rebajar al 30% la aceptación de su opa por parte de los accionistas del Sabadell