Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Consejo de Gobierno, en directo: nuevo paso en el anteproyecto de ley del audiovisual
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. E. P.

Cuerpo, prudente: «Ahora es ya el turno de los accionistas»

La patronal catalana Pimec apela a la conciencia de los accionistas del Sabadell y les advierte de que, aunque obtengan una mejora en el precio, pueden tener dificultades de financiación

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:12

El Gobierno ha pasado de la acción a la prudencia en la opa del BBVA sobre el Sabadell. Una vez que intentó ponerle más complicado ... el camino al banco vasco para hacerse con la entidad vallesana al imponer condiciones más duras a la operación y prohibir la fusión durante tres años, mantiene ahora un perfil bajo porque -señala- ha llegado ya el turno de los accionistas, que serán quienes decidan si la mayor operación bancaria de las últimas décadas prospera.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  2. 2 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  3. 3 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  6. 6 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  7. 7 Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»
  8. 8 Detienen a dos mujeres cuando intentaban introducir droga en el Centro Penitenciario Las Palmas II
  9. 9 Las fechas clave del calendario escolar de Canarias: inicio y final de las clases y cuándo son las vacaciones
  10. 10 El Cabildo compra la parcela del colegio Montessori de Tafira para ampliar el Cecopin

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cuerpo, prudente: «Ahora es ya el turno de los accionistas»

Cuerpo, prudente: «Ahora es ya el turno de los accionistas»