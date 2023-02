Vivimos en un mundo tan global y globalizado que, para que se mantenga el equilibrio en nuestra sociedad adecuadamente, todo debe estar hilado a la perfección. Todo un ciclo de la vida que va mucho más allá de lo que pasa en plena naturaleza. La realidad es que, por desgracia, esto no está sucediendo así. Circunstancias como la guerra de Ucrania o el cada vez menor número de recursos en el planeta, está generando una inflación en todo tipo de productos. Este contexto tiene consecuencias en todos los habitantes de la Tierra a la hora de obtenerlos y, para los ciudadanos canarios, no iba a ser menos.

Por tanto, ¿qué es el Aiem?

El Aiem (Arbitrio a la Importación y Entrega de las Mercancías) es un arancel que se aplica en Canarias desde la década de los 50 del siglo anterior y afecta a los bienes (alimentos, vidrios, pinturas, manufacturas de hormigón, colchones, abonos...) importados desde cualquier territorio extranjero siempre que se produzcan en Canarias. Además, dependiendo del tipo de producto, el porcentaje de la tasa a pagar puede ser mayor o menor (entre el 5% y el 15%). El Aiem es un arancel que está recogido en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Está admitido por la Unión Europea que lo fiscaliza. En 2020 hubo una revisión hasta el período 2027. En 2024 habrá un «examen» para ver si está funcionando correctamente.

¿Cuál es el fin de este impuesto?

Desde su creación, la intención del Aiem no ha sido otra que la de fomentar y proteger las producciones canarias. Producir en las islas es más costoso que en el territorio continental. Al sobrecoste del transporte hay que sumarle inconvenientes como la inexistencia en el archipiélago de economías de escala. Sin Aiem la industria canaria no podria competir con el producto de fuera. Aún así, lo que se planteó en su momento no está teniendo los resultados esperados. Algunos sectores reclaman por una revisión debido a que hay productos que se gravan sin que se produzcan en las islas y hay otros que tienen cuotas de mercado muy reducidas y así todo, se grava al producto importado y necesario para cubrir la totalidad del mercado canario. De hecho, estos sectores culpan al Aiem de que Canarias tenga una de las cestas de la compra más cara de España. Ante esta tesitura y viendo las voces críticas, nos planteamos la siguiente cuestión.

¿Cómo está afectando el Aiem a los canarios?

No es ninguna novedad que la cesta de la compra cada vez le sale más cara a los españoles, en general, por la inflación que rodea a estos productos. Sin embargo, los sectores críticos consideran que con un Aiem «más perfecto» la cesta de la compra de las islas no sería tan cara. Como mencionábamos anteriormente, el tipo de impuesto a pagar estaba entre un 5% y un 15%.

Por otra parte, este sistema está generando que el número de importaciones que se realiza en Canarias esté disminuyendo. Si esto se produce, se reduce la oferta de producto que viene de fuera y el consumidor tiene menos posibilidad de elegir. Todo un círculo vicioso que afecta a muchas personas involucradas en él.

Además, los ingresos a nivel fiscal han aumentado, ya que 2022 tuvo una recaudación del Aiem de 220 millones de euros. Con una recaudación en máximos, los sectores econónicos reclaman ayudas para las familias que no llegan a final de mes y tienen dificultades para hacer la compra.