Agricultura blinda a Canarias ante la filoxera de la vid pese al rechazo del sector vitivinícola Viticultores y bodegueros consideran que prohibir el movimiento de uva fresca es una medida desproporcionada al considerar que esta no transmite la plaga

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:21 Comenta Compartir

Con firmeza y en tiempo casi récord. Así ha actuado la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ante la amenaza de la filoxera en los viñedos de las islas prohibiendo el movimiento de material vegetal de vid y uva fresca tanto entre islas como en las diferentes comarcas vitivinícolas de Tenerife, principal isla afectada y que se encuentra en plena vendimia desde hace dos semanas.

Ante esta orden, que entrará pronto en vigor, el sector vitivinícola y bodeguero considera que se trata de una medida «desproporcionada y sin justificación», máxime cuando «se permite y se va a seguir permitiendo» la entrada sin control de cientos de miles de kilos de uva provenientes de la península. «Ahí no son 30 plantas. Todo el terreno está lleno de filoxera», afirma el presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas Canarias, Juan Jesús Méndez.

Hasta la fecha Agricultura ha realizado un total de 697 prospecciones con el resultado de 667 plantas libres de filoxera frente a 30 en las que se detectó su presencia, la mayoría de ellas en terrenos abandonados. Solo dos plantas afectadas se encontraron en fincas que estén actualmente operativas.

De la treintena de localizaciones positivas detectadas, cuatro han sido eliminadas, aplicándose además un tratamiento fitosanitario en el suelo; once están siendo tratadas actualmente, y quince permanecen pendientes de actuación, la cual se llevará a cabo en las próximas jornadas, según informa la Consejería.

Según el propio presidente de la DOP, esta decisión parece tomada «de cara a la galería» y carente de un razonamiento científico y técnico que va a causar «muchos trastornos y perjuicios a los viticultores y bodegueros» de las islas.

La Consejería de Agricultura informó que ha remitido una carta al Ministerio del área para prohibir también la entrada de uva fresca desde la península, algo sobre lo que Méndez opinó con rotundidad que «acabará en nada» y cuyo único objetivo es «quedar bien» ante esta injusticia y que de nada vale publicar que se ha enviado una comunicación sino que se anuncie cuando dejará de entrar esa uva peninsular en las islas.

El sector vitivinícola entiende el por qué de las medidas pero las considera muy estrictas ante la actual situación

El representante del sector considera que el Ministerio no atenderá esta petición, dado que sigue las recomendaciones de la Unión Europea, la cual no considera que la uva sea un elemento de transmisión de la filoxera. Los científicos de la UE han respaldado durante años la idea de que la filoxera se transmite a través de las raíces y las hojas cuando estas están infectadas. «La uva de la península ha entrado siempre y nunca hemos tenido brote de filoxera en Canarias, no se justifica científicamente lo que está haciendo el Gobierno», indica Méndez.

Al mismo tiempo, quiso dejar claro que esto no se trata de «una pataleta» contra la administración ya que el sector es el más interesado en evitar la filoxera pero que en la actual situación, con solo unas pocas plantas afectadas y perfectamente localizadas, no se entiende que se bloquee todo Tenerife cuando no hay constancia de una extensión de la plaga.

Sí están de acuerdo en la prohibición de mover esquejes, plantas y sarmientos, además de divulgar la información entre los viticultores para que no dejen de estar atentos ante la posible propagación de la filoxera.

Por su parte, la Consejería anunció esta mañana que ultima una orden que declare de utilidad pública la lucha contra la filoxera y establece restricciones preventivas como el establecimiento de una zona delimitada de 500 metros alrededor de cada una de las plantas afectadas, así como un perímetro adicional de un kilómetro de radio en el que se llevará a cabo la prospección de todas las plantas de vid, en línea con las actuaciones que, desde la detección del primer caso positivo vienen desarrollando sobre el terreno las cuadrillas de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) y el Servicio de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias.

El futuro en el aire

La decisión de restringir el movimiento de la uva entre islas no pilla de igual forma a todas ellas. Tenerife es la más afectada, no solo por estar en plena vendimia sino por ser en donde han aparecido las plantas infectadas con filoxera mientras que en Lanzarote, el 90% de la vendimia ya está completada por lo que la preocupación existe pero no alcanza los niveles de Tenerife donde la incertidumbre es elevada.

El presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas Canarias, Juan Jesús Méndez explica que a día de hoy no sabemos exactamente el alcance de lo que va a suceder tras las restricciones y que para ello va a ser necesario inspeccionar centenares de parcelas en un tiempo relativamente corto y que el sector desconoce los medios técnicos y humanos con los que la consejería cuenta a su disposición.

«No sabemos el tiempo que va a haber para mover las uvas antes de que se estropeen y poder hacer la vendimia. Se está generando una incertidumbre enorme». Nos van a dejar moverla habiendo pedido previamente un informe pero no sabemos cuanto se va a tardar en visitar las parcelas y elaborar esos informes. «Tenemos el trabajo de todo el año y el futuro de las empresas en el aire».

Según Theo Hernando, secretario general de Asaga Canarias, es «injusto» que los productores no puedan vender su uva a terceros aunque reconoce que por culpa de la sequía, este año se esperaba que la producción fuese reducida, aunque eso sí, de «muy buena calidad» por lo que las pérdidas en la producción no serán tan acentuadas como otros años en los que si se suelen comercializar grandes cantidades del producto.