Ojos abiertos ante la posibilidad de entrada de la filoxera en las parras de Fuerteventura

Aunque no se han detectado casos, el Cabildo pide a los viticultores majoreros máxima vigilancia y avisar con rapidez en el caso de detectar algún síntoma

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 18 de agosto 2025, 11:31

A finales de julio, se detectaron brotes de filoxera de la vid (Daktulosphaira vitifoliae) en la zona de Valle Guerra (La Laguna, Tenerife). Aunque no hay casos hasta ahora en Fuerteventura, y en vista de la gravedad y presencia reciente de la plaga en Tenerife, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo majorero pide a los agricultores y los viticultores que extremen la vigilancia en sus cultivos e informen sin demora en el caso de observar síntomas compatibles con la filoxera. Esta medida preventiva, permitirá una rápida activación del protocolo fitosanitario correspondiente, si fuera necesario.

Los agricultores y viticultores pueden comunicar esta posible incidencia en la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca ubicada en Puerto del Rosario, a través de los teléfonos 928 532 035 o 928 531 184, así como los emails agricultura@cabildofuer.es o ganaderia@cabildofuer.es.

También pueden comunicarlo en la Agencia de Agricultura, Ganadería y Pesca en Gran Tarajal, en el teléfono 928 870 782 o el email ext_gt@cabildofuer.es.

La Corporación Insular hace hincapié en que no existen indicios de la presencia de este parásito en Fuerteventura, pero es conveniente establecer medidas de prevención para que, en el caso de que fuera necesario, establecer una rápida activación del protocolo de actuación.

La filoxera es un insecto parásito que ataca raíces y, en algunos casos, hojas, debilitando progresivamente la planta hasta su muerte en un plazo de 2 a 5 años si no se actúa rápidamente. Aunque no afecta la calidad ni el sabor del vino, su expansión representa una amenaza real al viñedo canario, con consecuencias económicas, agrícolas y paisajísticas severas.

Se pide a los agricultores de Fuerteventura vigilar muy atentamente sus viñedos por síntomas como agallas o nódulos en raíces, lesiones o protuberancias en hojas y debilitamiento general de la planta. Si se observa cualquier signo, avisar cuanto antes.