La escasez de uva hace peligrar las ayudas a los viticultores El Cabildo ha solicitado al Gobierno de Canarias una revisión en la cuota de producción, al no llegarse a una media de 400 kilos de fruta por hectárea

La vendimia está a punto de alcanzar su colofón y cada vez parece más evidente que será la peor del siglo, con menos de 600.000 kilos de uva. Como consecuencia, además de que habrá poca fruta para surtir a las bodegas, los viticultores se hallan en serio riesgo de quedar fuera de las ayudas de 2025 a los viñedos, al no alcanzarse el mínimo de producción por hectárea que se suele demandar. Para poner remedio a la segunda circunstancia, desde el Cabildo se ha entablado contacto con el Gobierno de Canarias, en aras de articular cambios en la normativa.

Por de pronto, el presidente insular, Oswaldo Betancort, se ha dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria; con una carta oficial en la que solicita que se exima a los viticultores asentados en suelo lanzaroteño del requisito de rendimiento mínimo de 400 kilos por hectárea en la campaña en curso. La vendimia activada hace un mes apenas ha podido alcanzar un rendimiento de poco más de 500.000 kilos de fruta hasta entrada la semana en curso, de modo que la producción será la peor en décadas, como ya advirtió CANARIAS7 días atrás.

Para poner en dimensión la circunstancia, la campaña actual sumará menos de la mitad de producción que hubo tras la vendimia de 2024, que con algo menos de 1,4 millones de kilos; muy alejada a su vez de la cosecha de 2023, cuando se pudo alcanzar una producción de más de 3 millones de kilos de buena fruta.

En tramitación

A expensas de ver el pronunciamiento que aporta el Gobierno regional, que se confía favorable, desde el Consejo Regulador de Denominación de Origen de Vinos de Lanzarote se mantendrá hasta el 12 de septiembre la campaña de recogida de documentación para optar a las ayudas. Se confía en que se siga respetando el abono de 2.530 euros por cada hectárea asegurada y de 2.310 euros por hectárea sin seguro.

«La situación excepcional que atraviesa la viña insular exige sensibilidad y compromiso institucional», en versión del presidente, quien justifica asimismo la demanda trasladada al Ejecutivo regional en que «no podemos permitir que, además de sufrir un descenso histórico en la producción, nuestros viticultores se vean penalizados en el acceso a unas ayudas que son vitales para su sostenimiento».

«Estoy convencido de que el Gobierno de Canarias entenderá la dimensión de este problema y argumentará una medida de justicia para quienes mantienen vivo un paisaje agrícola único gracias al cultivo de una uva de calidad mundial», valora el presidente de la primera Corporación.

Informe oficial en 2026

En los fundamentos del Posei se contempla la posibilidad de aplicar excepciones a criterio del órgano instructor de las ayudas, aspecto que da autoridad al Gobierno canario, parte crucial de los pagos junto con Unión Europea (UE) y Gobierno de España.

Para justificar la medida, el Cabildo aportará en enero un informe anual relativo a las incidencias y daños producidos sobre las producciones agrarias, con datos técnicos de primera magnitud.

Hoja de ruta para evitar la llegada de la filoxera

Por último, cabe añadir que Agricultura y Ganadería del Cabildo, en coordinación con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de Lanzarote, ha elaborado la primera hoja de ruta con medidas específicas para evitar la filoxera en la isla, tras su reciente detección en viñedos de Tenerife. Recoge acciones inmediatas que implican a las administraciones, viticultores y bodegas. Incluye una comisión de seguimiento para valorar el avance de la amenaza.

Entre las medidas a corto plazo se contempla la petición de reforzar los controles en el Punto de Inspección Fronteriza para asegurar el estricto cumplimiento de la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1987, por la que se establecen para Canarias las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales. Este aspecto se considera clave para impedir la entrada de la plaga.

Asimismo, personal técnico especializado iniciará prospecciones en viñedos abandonados de Lanzarote, dado que casi el 100% de los 18 casos detectados en Tenerife han aparecido en parcelas en desuso, donde la falta de seguimiento facilita la propagación de plagas.