Los aeropuertos canarios soportan dos millones más de pasajeros hasta octubre En diez meses han pasado por las terminales isleñas 45,2 millones de personas | Cerrarán este año con nuevo récord y más de 54 millones de viajeros

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:29 Comenta Compartir

Los aeropuertos de Canarias continúan sumando nuevos repuntes del tráfico de pasajeros, si bien los crecimientos son más contenidos. Solo en octubre pasaron por los aeródromos de las islas 4,6 millones de viajeros, lo que supone un 2,3% más que un año antes.

En el acumulado del año, entre enero y octubre, las terminales de las islas registraron 45,2 millones de viajeros, un 4,6% más que un año antes. En términos absolutos, el repunte supone casi dos millones de pasajeros más que en los diez primeros meses de 2024, según informó este viernes Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). Son los extranjeros los que tienen más peso en los aeropuertos canarios, con 26,1 millones de viajeros hasta octubre, un 4,5% más mientras que los pasajeros en vuelos nacionales rozaron los 19 millones, un 5% más.

Solo en octubre fue el aeropuerto de Gran Canaria el que registró el mayor número de pasajeros, con 1,32 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 1,8% respecto al mismo mes de 2024. Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1,16 millones de pasajeros (+1%); César Manrique-Lanzarote, con 761.426 pasajeros (+0,4%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 620.631 (+5,6%); Fuerteventura, con 588.141 (+5,5%); La Palma, con 122.962 (+2,3%); El Hierro, con 26.521 (-3,9%); y, con el mayor crecimiento porcentual, La Gomera con 10.992 pasajeros y un 9% más que el mismo mes de 2024.

Además, se gestionaron 40.750 movimientos de aeronaves, con un aumento del 1,6%, y se transportaron 2.958 toneladas de mercancías, un 2,1% menos respecto al anterior mes de octubre.

355.327 vuelos en 10 meses en el centro de control de Canarias

El centro de control de Enaire en Canarias gestionó en los diez primeros meses del año en Canarias 355.327 vuelos, lo que supone un 5,7% más que un año antes. Los vuelos internacionales ascendieron a 169.575, un 7,7% más mientras que los nacionales sumaron 148.073, con un incremento del 2,9%. En cuanto a los sobrevuelos, pasaron por el centro de control de Canarias 37.679 vuelos, un 8,3% más. A nivel nacional, en los diez primeros meses de año los distintos centros de control del país gestionaron 2,1 millones de vuelos, un 5% más. El crecimiento de tráfico en España supera en 1 punto porcentual la media europea (que es del 3,8%) y en 14 puntos con relación al mismo periodo de 2019, antes del covid.

