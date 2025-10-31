Binter incrementa la oferta de plazas y la conexión con otras rutas en La Palma y Fuerteventura La ampliación del horario operativo de ambos aeropuertos, fruto de la colaboración público-privada, ha sido fundamental para poder atender mejor las necesidades de las islas

La compañía aérea Binter incrementa a partir del 1 de noviembre su oferta de plazas y vuelos con los aeropuertos de La Palma y Fuerteventura, cumpliendo con su compromiso de mejora de conectividad de las islas. Esta medida ha sido posible gracias al trabajo conjunto público-privado que ha dado como resultado la ampliación del horario operativo de ambas infraestructuras aeroportuarias, que pasa a ser de 07.00 a 23.00 horas.

El cambio de horario ha permitido a la aerolínea canaria mejorar el servicio a los clientes de estas islas con más frecuencias y plazas ofertadas. Otra gran ventaja es que el nuevo programa permite mejorar la conectividad de ambas islas con los destinos exteriores de Binter, para aprovechar la ventaja que ofrece la compañía de los vuelos en conexión gratuitos entre islas asociados a todos sus vuelos nacionales.

En el caso de La Palma, la ampliación de horario permite que, a partir del 1 de noviembre, los primeros vuelos tanto hacia Gran Canaria como hacia Tenerife Norte salgan a las 07:00 horas. En sentido inverso, el primer vuelo despegará desde Tenerife a las 07:00 y desde Gran Canaria a las 07:20. Con respecto a los últimos vuelos del día, las salidas desde La Palma serán a las 21:15 hacia Gran Canaria y a las 22:00 hacia Tenerife; mientras que las vueltas hacia la Isla Bonita saldrán a las 21:55 desde Gran Canaria y a las 22:15 desde Tenerife.

En el caso de Fuerteventura, que ya contaba con hora de inicio de la operación del aeropuerto a las 07:00, la ampliación del horario hasta las 23:00 horas facilitará que el último vuelo desde Gran Canaria salga a las 22:00 horas hacia la isla majorera.

Este nuevo programa supone un aumento del 14% de la oferta para La Palma y una mejora de la conectividad de la isla con los destinos exteriores de Binter en un 41%, con 228 enlaces semanales. En el caso de Fuerteventura, la isla ve mejorada la oferta de plazas en un 4% y la conectividad exterior en un 11%, alcanzando los 209 enlaces semanales con destinos exteriores de la compañía.

Esta mejora, fruto del trabajo conjunto en beneficio de Canarias, es un ejemplo más del compromiso con la cohesión territorial del archipiélago, la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía canaria y el modo canario, que representa la esencia de la aerolínea Binter.

