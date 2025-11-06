El Cabildo pide que AENA financie la estación de tren del Aeropuerto de Gran Canaria El aeródromo es el principal nodo de movilidad insular, con un volumen de pasajeros en crecimiento sostenido y una dependencia casi absoluta del transporte por carretera para su conexión con el resto de la isla, señala Antonio Morales

Recreación del trazado del tren a su paso por el Aeropuerto de Gran Canaria.

El Cabildo ha solicitado a la Dirección General de Aeropuertos de AENA que incluya en su planificación para el periodo 2027-2031, y asuma la financiación completa, la estación intermodal del Aeropuerto de Gran Canaria prevista en el proyecto del tren que conectará la capital con el sur de la isla, «dado su carácter aeroportuario, su integración total en el recinto y su contribución directa a los objetivos de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia» previstos en el Documento de Regulación Aeroportuaria DORA III.

La comunicación dirigida a la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral, la encabeza una carta del presidente del Cabildo, Antonio Morales, que indica que el proyecto del tren «está absolutamente terminado en su trazado, diseño y estudios de viabilidad técnica y financiera». Y que el Cabildo cuenta con una partida de 16,6 millones para expropiar los terrenos necesarios.

Además, recuerda que existe un acuerdo firmado entre el Ministerio de Transportes del Gobierno central, el Gobierno canario y el Cabildo «para considerar esta actuación ferroviaria como preferente a efectos presupuestarios».

También apunta que el aeropuerto constituye el principal nodo de movilidad de la isla, con un volumen de pasajeros en crecimiento sostenido y una dependencia casi absoluta del transporte por carretera para su conexión con el resto de la isla.

Esto, agrega Morales en su carta, determina su función estratégica y la necesidad de vincularla con proyectos transformadores de la movilidad, como es el caso del tren.