Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El accidente entre un coche y una moto provoca retenciones en la GC-1 en la tarde de este jueves
Recreación del trazado del tren a su paso por el Aeropuerto de Gran Canaria. C7

El Cabildo pide que AENA financie la estación de tren del Aeropuerto de Gran Canaria

El aeródromo es el principal nodo de movilidad insular, con un volumen de pasajeros en crecimiento sostenido y una dependencia casi absoluta del transporte por carretera para su conexión con el resto de la isla, señala Antonio Morales

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:46

Comenta

El Cabildo ha solicitado a la Dirección General de Aeropuertos de AENA que incluya en su planificación para el periodo 2027-2031, y asuma la financiación completa, la estación intermodal del Aeropuerto de Gran Canaria prevista en el proyecto del tren que conectará la capital con el sur de la isla, «dado su carácter aeroportuario, su integración total en el recinto y su contribución directa a los objetivos de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia» previstos en el Documento de Regulación Aeroportuaria DORA III.

La comunicación dirigida a la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral, la encabeza una carta del presidente del Cabildo, Antonio Morales, que indica que el proyecto del tren «está absolutamente terminado en su trazado, diseño y estudios de viabilidad técnica y financiera». Y que el Cabildo cuenta con una partida de 16,6 millones para expropiar los terrenos necesarios.

Además, recuerda que existe un acuerdo firmado entre el Ministerio de Transportes del Gobierno central, el Gobierno canario y el Cabildo «para considerar esta actuación ferroviaria como preferente a efectos presupuestarios».

También apunta que el aeropuerto constituye el principal nodo de movilidad de la isla, con un volumen de pasajeros en crecimiento sostenido y una dependencia casi absoluta del transporte por carretera para su conexión con el resto de la isla.

Esto, agrega Morales en su carta, determina su función estratégica y la necesidad de vincularla con proyectos transformadores de la movilidad, como es el caso del tren.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  2. 2 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  3. 3 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  5. 5 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  6. 6 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  7. 7 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  8. 8 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  9. 9 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  10. 10 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Cabildo pide que AENA financie la estación de tren del Aeropuerto de Gran Canaria

El Cabildo pide que AENA financie la estación de tren del Aeropuerto de Gran Canaria