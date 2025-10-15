Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de archivo del aeropuerto de Gran Canaria. Efe

«Exceptuar a Canarias del alza de tasas rompe el modelo aeroportuario español»

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, enfatiza que las islas ya gozan de bonificaciones tarifarias del 70% en los vuelos entre islas y del 15% con la península

Dánae Pérez Perdomo

Dánae Pérez Perdomo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:12

La dependencia de Canarias del transporte aéreo es incuestionable, debido a su condición de región ultraperiférica (RUP). Por este motivo, el Gobierno regional batalla por que se aplique en las islas una exención en las tasas aéreas. Una medida que, sin embargo, no comparte el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara.

El máximo responsable de la ALA apostó este miércoles, en la rueda de prensa sobre el balance del sector aéreo, por «no desacoplar una región de las otras» en materia de excepciones, pues, de lo contrario, se puede «romper el modelo aeroportuario español». En este sentido, llamó la atención sobre que, de los 47 aeródromos de la red de Aena, algunos funcionan mejor, son más rentables, que otros.

Además, enfatizó que Canarias ya goza de bonificaciones tarifarias en los vuelos entre islas, que ascienden al 70%, y en las conexiones con la península, del 15%.

Por otro lado, Gándara defendió que no se tienen por qué aplicar subidas tarifarias para justificar los 10.000 millones de inversiones previstas en el DORAIII, el documento de regulación aeroportuaria relativo al periodo comprendido entre 2027 y 2031. Matizó a este respecto que los aeropuertos ya son lo suficientemente rentables para garantizar esas inversiones.

Así, consideró fundamental ampliar las condiciones de eficiencia que «han limitado las tarifas aeroportuarias, tras constatar que ha sido bueno para todos, al conseguir unas tasas que han permitido cubrir las necesidades de inversión de las infraestructuras aeroportuarias, mientras Aena ha obtenido beneficios récord», al igual que el tráfico aéreo y la conectividad.

