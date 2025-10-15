Las aerolíneas «ralentizan» su apuesta por Canarias este invierno tras programar un 2,4% más de plazas La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) indica que no hay señales «de preocupación» y que el repunte contenido en las islas es «natural» tras años de fuerte crecimiento

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:12

Las aerolíneas continuarán apostando por Canarias este invierno, con un aumento de las plazas del 2,4% con respecto a la temporada de invierno de 2024, hasta alcanzar más de 30 millones. Los datos reflejan una «ralentización del crecimiento» con respecto a los años posteriores a la pandemia, que en ningún caso debe generar «preocupación», pues son unos resultados «bienvenidos». El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, manifestó este miércoles, en el ya habitual balance del sector, que se trata de un proceso «natural», ya que era «difícil mantener» el ritmo alcanzado tras la irrupción del covid.

Siendo así, el aeropuerto canario que más crecerá este invierno es el de Tenerife Norte, con un 7,5% más de plazas con respecto al año pasado, hasta alcanzar los 3,7 millones. Le siguen el de Lanzarote, con un incremento del 3,1% (4,8 millones de asientos); el de Gran Canaria, con un aumento del 1,8% (9,06 millones); y el de Fuerteventura, con un aumento del 1,7%(3,62 millones).

El incremento será todavía menor en La Palma, del 1,2%, lo que se traduce en 879.292 plazas, y en Tenerife Sur, con un alza interanual del 0,8% y 7,8 millones de asientos. El peor escenario lo tiene el aeropuerto de El Hierro, el único que desciende de Canarias, un 1,3% hasta llegar a las 162.288 plazas.

A todo esto se suma que Canarias se ha visto beneficiada en los últimos meses por los conflictos bélicos en Oriente Medio, que han obligado a cambiar los planes de las aerolíneas y a reprogramar sus vuelos hacia lugares más seguros, el archipiélago entre ellos. Para Gándara, las islas son uno de los destinos de invierno «más atractivos», más allá de sus condiciones climáticas, benévolas frente al frío. No obstante, deben «aspirar» a convertir esta situación «coyuntural por los conflictos bélicos en estructural», es decir, que la excepción se vuelva norma.

El máximo responsable de la ALA también se refirió a la deuda que mantiene el Estado con las aerolíneas que operan vuelos entre islas y entre la península y los territorios extrapeninsulares, derivada de las subvenciones a los descuentos de residentes. «A fecha de finales de agosto, se deben 700 millones de euros», detalló, y calculó que el monto puede aumentar a 1.100 o 1.200 millones a finales de año.

Gándara señaló que la ALA no tiene previsto, como entidad asociativa, emprender acciones legales contra el Gobierno central para enmendar esta situación. Si bien, las compañías aéreas afectadas pueden tomar esa «decisión» por su cuenta, a título individual.

Lo que más teme el presidente de la ALA es que la situación se perpetúe en el tiempo, la deuda aumente y finalmente se vea comprometida la conectividad, con la merma de las rutas o las frecuencias. Precisamente para evitar este fatal desenlace, pidió al Estado no solo «liquidar esas cantidades», sino que también que «habilite créditos extraordinarios».

Del mismo modo, Gándara se mostró «satisfecho» ante el dictamen de la Comisión Europea, que determinó que las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo a las diferentes líneas aéreas por sus políticas de equipajes a bordo «no están alineadas con el derecho de la Unión Europea». Enfatizó al respecto que cada compañía aérea tiene la libertad de establecer las políticas de equipaje que considere oportunas y pidió al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que «cese» en las sanciones, para avanzar hacia una «legislación unificada para toda Europa».

El rendimiento en verano

La perspectiva para el invierno, a nivel nacional, se sitúa en un incremento de los asientos del 4,7%, hasta alcanzar los 139,2 millones. De esta manera, ALA prevé otro año de cifras récord. En cuanto a la temporada de verano, Gándara especificó que volaron en España 183 millones de pasajeros, lo que supone un incremento interanual del 3,6% más. Por su parte, el número de vuelos se situó en 1,28 millones, con subidas conexiones intercontinentales e intraeuropeos y una caída de las domésticas.