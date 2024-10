La escalada bélica en Oriente Medio intensifica el desvío de vuelos a Canarias para este invierno

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Martes, 22 de octubre 2024, 23:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El conflicto bélico en Oriente Medio está obligando a las aerolíneas de todo el mundo a reprogramar vuelos y modificar parte de sus planes. En esa tarea España y, en concreto Canarias, es uno de los destinos más beneficiados, como indicó ayer el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, en la tradicional rueda de prensa que da ALA para dar a conocer las previsiones de vuelo de las compañías aéreas. «Canarias como destino atractivo de invierno es una de las regiones más beneficiadas por esa demanda que busca un destino más seguro», manifestó Gándara.

El presidente de ALA no detalló las compañías que están reprogramando vuelos pero sí indicó que se están cancelando operaciones con Israel y otros destinos de la zona (como Turquía), que, aunque no están en conflicto no son vistos por los turistas como destinos seguros. El origen de los visitantes se mantiene, con el Reino Unido y Alemania a la cabeza junto a Francia e Italia.

Canarias vuelve a vivir una situación similar a la que ocurrió con la Primavera Árabe, cuando los conflictos en destinos competidores, trajeron a las islas a miles de turistas durante la temporada de invierno. De cumplirse las previsiones Canarias alcanzará este año los 18 millones de turistas y marcará un nuevo hito.

Como apuntó Gándara, en verano las aerolíneas movieron en España 177 millone de pasajeros en un total de 1,2 millones de vuelos comerciales, lo que supone un 7,4% más que en 2023. Para este invierno, cuya temporada arranca la próxima semana y hasta finales de marzo, la previsión es que siga la tendencia creciente a viajar gracias al «atractivo» del destino España y la «asequibilidad» de los viajes. Para el conjunto de España las aerolíneas han programado casi 137 millones de asientos, un 11,6% más que un año antes.

Canarias y Andalucía, a la cabeza

A la cabeza del país se sitúan dos destinos: Canarias y Andalucía. En el caso concreto del archipiélago las previsiones para el invierno apuntan a 30,4 millones de asientos, un 13% más que en 2023 mientras que en Andalucía, serán casi 16 millones de asientos, con un 14% más. Baleares contará con 10,3 millones de plazas, un 8,5% más.

Gándara elevó las previsiones dadas por Aena el lunes y explicó que, mientras las del gestor aeroportuario se basaban en datos de finales de agosto, las aportadas ayer por ALA se corresponden a mediados de octubre. La variación de las cifras en apenas mes y medio se debe al conflicto bélico en Oriente Medio y que está obligando a reprogramar vuelos y asientos a las aerolíneas. «Estos datos seguirán variando» dada la inestabilidad política y la situación geopolítica, advirtió. En cualquier caso, como dejó claro, aunque hay más asientos programados, el resultado final dependerá de las ocupaciones de esos vuelos.

Las aerolíneas confían en que el malestar por el turismo «se reconduzca» El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, expresó ayer su confianza en que el malestar social que están generando los problemas derivados del turismo -tráfico, gestión de aguas...- y que impulsaron las movilizaciones del 20A y del pasado domingo, «se puedan reconducir» para evitar que tengan un impacto negativo en los turistas que llegan a Canarias. Gándara, que informó ayer de las previsiones de asientos de las aerolíneas para este invierno -con Canarias a la cabeza del crecimiento junto a Andalucía-, indicó que había que actuar con cuidado para evitar un impacto negativo. «Por ahora no ha tenido impacto pero hay que tener cuidado. Existe el riesgo de que se extienda en la prensa sensacionalista y llegue al turista la idea de que no se les quiere. Sobre todo es peligroso en destinos como Canarias, donde el turismo supone el 60% del PIB y del empleo», indicó Gándara. El presidente de ALA abogó por «atacar el problema de raíz» para que las protestas no vayan a mas. Como reseñó, las movilizaciones no van contra el turismo sino que claman por una solución a los problemas que genera. Durante su intervención, Gándara apuntó a los retos futuros a los que se enfrenta el sector de la aviación. En primer lugar, se refirió a los retrasos que se están produciendo en toda Europa como consecuencia de un problema de gestión del tráfico aéreo «tras no haberse hecho los deberes» durante la pandemia. También se refirió al impuesto del queroseno, que se estima que podría recortar en 4,5 millones los turistas a España que irían a otros destinos exentos de esta tasa, y al SAF. Gándara reclamó incentivos al Gobierno de España para la creación de plantas de producción en el país. «No debemos perder este tren. Es una ventana de oportunidad como país», dijo. El objetivo es establecer plantas de producción para llegar con tiempo a 2035, cuando se tendrán que llegar al objetivo del 20% de este combustible.

