Viera: «Al equipo lo veo ilusionado y comprometido. Queremos brindarle una victoria a la afición el sábado»

« Al equipo lo veo bien, ilusionado y comprometido. Ahora solo nos queda brindarle una victoria a la afición el sábado para que todos se vayan contentos a casa. Siempre han estado con nosotros y queremos que crean en el nuevo proyecto«. Así se expresó este miércoles Jonathan Viera, capitán de la UD Las Palmas, en puertas del inicio liguero del equipo, que recibirá al Real Zaragoza en el Gran Canaria a partir de las 22.00 horas.

Viera avanzó, como ya hiciera el presidente, que el encuentro, más allá del resultado, tendrá un componente emotivo con Kirian: «Tendremos en el partido un gesto bonito para Kirian, que todavía no lo hemos definido. Ha sido un golpe duro para todos nosotros. Está más allá del fútbol, es la vida. Es importante que él se sienta bien y que lo tratemos como siempre, sin lástima. Él está fuerte, está bien. Es importante para nosotros«.

En clave personal, el jugador internacional fue rotundo, asumiendo la responsabilidad que tiene por galones y experiencia: «Me encuentro bien. Desde hace algunos años no había realizado pretemporadas. Si no era por una razón, era por otra. Estoy bien. Es bueno para mí. La gente tiene muchas expectativas en mí, siempre ha sido así. No me preocupa. El día que marque goles seré el fenómeno de siempre. Y cuando no marque durante cuatro semanas recaerá la responsabilidad sobre mí».

Discurso a corto plazo

Y en lo referido a lo que viene por delante, pidió ir partido a partido: «El mensaje de muchas semanas el año pasado fue erróneo. No podemos venir a hablar de mayo o abril, porque queda un mundo. El único objetivo que tenemos es ganar al Zaragoza este sábado«.

Viera pidió «paciencia» con Vitolo, que sigue con su puesta a punto y de quien auguró que «será importante» para la UD.