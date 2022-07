Vitolo: «Sería el hombre más feliz del mundo si consiguiera el ascenso con la UD»

Vitolo ha comparecido este viernes ante los micrófonos de UD Radio, horas antes de que el equipo se enfrente al Al-Nassr en el último partido de pretemporada en tierras andaluzas. El jugador grancanario afronta su tercera etapa de amarillo «con muchas ganas». Supo desde el partido de vuelta de los playoffs contra el Tenerife que intentaría volver para lograr el ansiado objetivo.

Su hermano: Jonathan Viera

«Empecé con él desde alevines, parecíamos hermanos, siempre estábamos juntos. Sus condiciones las tienen pocos jugadores. Está aquí porque quiere estar, porque podría haber jugado en cualquier equipo», recordó. «Hemos vivido muchas cosas juntos. No somos hermanos de sangre, pero sí algo parecido». Podría haber jugado en el Barça, Real Madrid, estoy seguro», aclaró.

La relación con García Pimienta

«No he hablado de lo táctico con él, pero sí lo veo buena persona, cercano al jugador. Todos los que están aquí, incluso con los que no cuenta tanto, están contentos con su trabajo e idea de juego. Me ha caído muy bien. Los compañeros me dicen que es un pedazo de entrenador. A ver si podemos hacer un gran año todos juntos».

Vitolo matiza que se siente muy contento e ilusionado en su vuelta al club de su tierra, y está «con ganas de que empiece la temporada». «Desde que llegué me siento súper integrado. La calidad que tiene este grupo es alta» añade el extremo.

Su objetivo personal es intentar ayudar al equipo lo máximo posible, y contar con el aliento de los fieles seguidores amarillos: «La afición de Las Palmas responde con poco que le puedas dar». Aclara que »Ya no soy el que empezó. Tengo madurez, sé lo que tengo que hacer y mi objetivo esta temporada es volver a disfrutar del fútbol. Tengo ganas enormes de disfrutar y divertirme». Vitolo no se marca plazos sino que quiere coger buenas sensaciones, puesto que lleva mucho tiempo sin competir, «porque el año pasado en Getafe no tuve la oportunidad» añade.

Fiel seguidor

«Seguí todos los partidos de Las Palmas el año pasado. La categoría es muy larga y complicada. Tengo el sueño de ascender, ahora mismo cambio cualquier título por el ascenso con la UD Las Palmas. Puedes estar en cualquier equipo, pero yo estoy aquí desde alevines. Es el equipo de mi vida. Si logro el ascenso me puedo retirar ya tranquilo».

«Lo digo con el corazón: Le dije a Jonathan que el ascenso con el equipo de mi tierra debe ser algo increíble. Sería el hombre más feliz del mundo».

«Cuando conseguí títulos antes estuvo contento, porque es algo complicado en el fútbol. Los dos equipos me han dado todo. Pero, por lo que he vivido … El año pasado cuando no ascendimos me fui jodido a casa. Le dije a mi mujer nada más salir del Estadio de Gran Canaria que trataría de volver para ascender con la UD el año que viene».