Vitolo: «He venido a la UD para ascender»

Después de llegar en la noche del viernes a la concentración de la UD en Mijas (Málaga) y dessarrollar en la mañana de este sábado su primer entrenamiento en tierras andaluzas, al margen del grupo, eso sí, por la reciente artroscopia a la que se sometió, Víctor Machín, Vitolo, compareció públicamente como nuevo jugador amarillo y lo hizo para decir que viene «a por el ascenso a Primera».

«Quiero lograr ese objetivo. A la afición le mandó el mensaje de que veo a un grupo joven, con ganas y buen vestuario. Para conseguir objetivos grandes hay que tener jugadores sanos, con mucha calidad. Se dan todos los condicionantes para hacer un buen año. La afición se lo merece, después del palo final del año pasado», significó.

Vitolo es consciente de que debe recuperar su rendimiento, el que le llevó a ser internacional, tras una campaña discreta en las filas del Getafe: por diferentes situaciones o lesiones no he podido dar mi nivel. «He trabajado este verano para estar lo mejor posible. Nadie tiene más ganas que yo por volver a jugar, divertirme y ayudar a la UD».

Buena parte de las posibilidades del ascenso reposan sobre Viera y Vitolo. / C7

El grancanario, que siempre estuvo convencido de que regresaría («mi fichaje por la UD se iba a dar sí o sí»), admite que debe ir de manera progresiva tras su reciente paso por el quirófano: «Me rompí el cruzado con 20 años. Hna pasado diez años y los médicos me aconsejaron hacer una revisión en rodilla. No fue nada grave. Me encuentro bien, aunque es verdad que me falta ritmo. Porque me he entrenado por fuera. Estaré un par de semanas preparándome para intentar llegar lo mejor posible a la Liga».

De lo que ha encontrado resalta el hecho de volver a estar con Viera («él ha sido una baza para poder volver») y también el fútbol que propone García Pimienta, «estilo Barça».