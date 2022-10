Jonathan Viera: «Ahora juego más con la cabeza que con los pies»

La UD afronta una batalla importante este sábado, a las 17.30 horas, en el Estadio de Gran Canaria frente al Ibiza. Y, tras el traspiés en Anduva contra el Mirandés (3-3), el capitán Jonathan Viera tomó la palabra para apelar a la tranquilidad, la confianza y el trabajo. Lo mejor está por venir. Eso sí, no va a ser fácil y nadie regalará nada.

«El partido va a ser igual que otro, tres puntos muy importantes para seguir en la pelea, arriba. Espero que haya mucha gente en el Estadio, el equipo se lo merece. Que les brindemos los tres puntos y que siga la fiesta», avanzó Jonathan en sala de prensa.

«Me falta un puntito para estar en mi mejor momento, pero toca seguir entrenando y seguir jugando para llegar pronto a mi mejor nivel», comentó sobre su estado de forma tras recuperarse de la lesión y seguir marcando las diferencias.

«El otro día fue duro para todos, hicimos un buen partido en todas las líneas. Percibí, desde el campo, que podíamos haber ido 1-4 o 1-5. Llegamos cansados ya físicamente, nos metieron dos goles al final y tenemos que aprender de esto», dijo el futbolista de la UD.

«Veo muy bien a Vitolo, estas dos semanas ha tenido una evolución brutal. Ojalá verlo pronto dentro del campo sonreír de nuevo, eso es lo que queremos todos», aclaró sobre Vitolo, quien podría sumar ya este mismo fin de semana sus primeros minutos.

«Muchos dudaron de mí»

«Dudas siempre van a haber, da igual quién sea. Cuando llegué de Bélgica muchos dudaron de mí. De China igual. Y siempre demostré. No me preocupa, lo que me preocupa es el eco de la duda. Ya que vengan aquí y le pregunten al míster, sí me molestó. Ante las dudas, me crezco. Me gusta que hablen, que duden, pues dos goles y dos asistencias, ya se acabaron las dudas», dejó claro sobre su figura.

«La comunión con la afición es espectacular. Quizás después de lo del Córdoba también sentí algo especial, como ahora. Las dudas van a estar. Desde que dejes de ganar dos partidos, aparecerán. Cuando los ganemos, seremos unos máquinas», añadió. «El Ibiza quiere proponer, jugar en campo contrario, será un partido bonito. Esperemos llevarnos los tres puntos», continuó el mediapunta de Las Palmas.

«Con Sandro muy bien, es muy fácil entenderse, es top. Y Marc Cardona igual. Es bueno que todo el mundo sea partícipe de esto. Ojalá que sigan metiendo los dos», comentó en relación a los delanteros a los que ya filtra pases de gol.

«Otros años hemos metido muchos goles, pero también pecamos de recibir. Este año hay equilibrio y tenemos un equipo más maduro, compacto. En dos semanas puede cambiar todo, por lo que debemos pensar en ganar al Ibiza y ya al final, en marzo o abril, veremos los objetivos», resaltó sobre la fortaleza defensiva.

« Siempre tengo ganas de jugar con Moleiro, con Óscar Clemente, con Vitolo, pero no cabemos todos. Con Alberto tengo muy buena conexión y relación, nos parecemos mucho, hace 15 años, intento darle consejos», expuso el malabarista de La Feria.

«Con el paso de los años he ido dominando cada vez más eso de hacer goles. Antes solía asistir más. Juego más con la cabeza que con las piernas», concluyó Viera.