Valles mejora los números de Ter Stegen, portero con mejor coeficiente de Primera

Corren buenos tiempos en la portería de la UD Las Palmas. Y también en la vida de Álvaro Valles. El cancerbero del conjunto amarillo, que afronta su cuarta temporada en la primera plantilla, va lanzado en la carrera por el Trofeo Zamora, solo superado por Caro, del Burgos, imbatido aún, y con unos números que mejoran los de un tal Marc André Ter Stegen, del FC Barcelona.

Con un coeficiente de 0,14 goles encajados por encuentro jugado, el gato de La Rinconada (Sevilla) está rompiendo todos los registros en una UD candidata a todo y que sueña con el ascenso a la máxima categoría. Solo tiene por delante a Caro, del Burgos, que todavía no ha sido batido este curso. Pero el andaluz mejora los números de todos los arqueros de Primera División, incluido un Ter Stegen (0,17) que está volviendo a brillar con el Barça de Pedri González, excompañero de Valles en Las Palmas, por cierto.

Atraviesa Álvaro por el mejor momento de su carrera deportiva y también por el personal, ya que va a ser padre dentro de unos meses de una niña. Con paradas salvadoras del guardián sevillano, la UD Las Palmas se mantiene en lo más alto de la tabla clasificatoria y defenderá liderato este fin de semana en Anduva contra el Mirandés. No esconde su sonrisa y quienes mejor le conocen confiesan que nunca le vieron tan feliz.

No obstante, Valles continúa con su discurso humilde, luego de ganarse una plaza fija en el once titular y una merecida renovación. «No encajar goles es un trabajo de todos, no solo cosa mía», aseveró fechas atrás el salvavidas amarillo, repartiendo elogios entre sus compañeros y manteniendo la serenidad ante el ego.

Desde la campaña 1995-96, con Manolo López, no había empezado la temporada sin encajar gol Las Palmas en sus tres primeros encuentros ligueros. Un récord de este siglo y que fue el preludio de lo que iba a venir, pues Valles tan solo ha recibido un tanto en los siete enfrentamientos disputados. De hecho, cabe destacar que la Unión Deportiva consiguió dejar a cero su arco seis veces en la segunda vuelta del curso pasado, contra el eterno rival, el CD Tenerife. Registro que ha mejorado ya nada más comenzar el combinado dirigido por García Pimienta.

Con todo, promedia 2,43 paradas por partido y se sitúa como sexto clasificado, con 17, en la tabla de cancerberos que más balones han salvado. Óscar Whalley, con 31 atajos, lidera la clasificación, con una media 4,43 paradas. Tratará el meta andaluz de seguir mejorando su registro, cosa que será tarea difícil.