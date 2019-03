Ruina y drama de la UD Las Palmas (1-1)

Cambios tardíos

Fracaso de todos

Si cuesta explicar que este domingo no llegara ese triunfo tan necesario, menos cuesta hacerlo de sus motivos. Porque el planteamiento, las piernas y los aciertos se cayeron juntos por el desfiladero. Un fracaso de todos, otro navajazo a las aspiraciones de los pocos románticos que todavía se atreven a ir al estadio. Persiste un clima de resignación general que es la metáfora de lo que hoy se ha convertido este proyecto, ahora un manojo de sueños rotos. Viene otro entrenador en camino según los planes de la dirigencia y eso no garantiza demasiado. Miren para atrás y convendrán que esta trituradora de profesionales (cuatro el curso pasado, ya para tres en el presente) ha terminado por hundir el escudo en Segunda y dibujar un futuro todavía más sangrante. Herrera no tiene toda la culpa de todo. Se lo van a llevar por delante porque así funciona este negocio. Una lástima. Si alguien no merecía esto es él, en los altares por el ascenso a Primera que comandó en 2015.