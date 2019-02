Condicionantes de un domingo sin red

Un partido en el que se juega el cargo, ante el Extremadura, y varias dudas, las concernientes al once. Así encara Paco Herrera el encuentro del próximo domingo en el Gran Canaria (19.00 horas) en el que son inevitables los aires de final. Sabe el técnico que los tres puntos son condición indispensable para conservar el cargo y, sin margen de error, prepara una cita con la tensión lógica de la coyuntura. De momento, sus apuestas no le están respondiendo y baraja introducir algunos matices con el fin de reactivar al grupo. Con Araujo como única baja obligada, por su sanción federativa, las novedades podrían extenderse más allá del frente ofensivo. Tanto en defensa como en el centro del campo hay posibilidades de que entren nuevos actores a los que lo hicieron de inicio el pasado sábado en Alcorcón. Todo, con la idea de que la UD ofrezca otra cara y que le permita redir y ganar. O, como mínimo, lo segundo. La necesidad es imperiosa ya y el fondo importa más que la forma. Si desde hace tiempo se viene demandando un ejercicio de pragmatismo, ha llegado la hora inaplazable de todos se metan en la faena.

Pese a que el rival parece de los más abordables de la categoría (lleva toda la temporada en puestos de descenso y acumula siete jornadas consecutivas sin una victoria), Herrera no quiere confianzas y perfila su once desde la máxima exigencia. Intocable Raúl bajo palos, en la retaguardia, fijos en el eje Mantovani y Cala, podría volver a recuperar en los laterales a Dani Castellano y Eric con el fin de dar más consistencia defensiva. Deivid, ya cumplidos sus dos partidos por arresto por la expulsión en Málaga, aparece como una alternativa de emergencia, si bien su rol no pasa de ser secundario. Aythami y David García, en ese orden, quedan en la reserva por si surgieran imprevistos.

Por delante, con Peñalba cuestionado en el pivote y Timor también lejos de su mejor versión, tampoco se descarta que hombres como Maikel Mesa, ya restablecido de su lumbalgia e inédito desde hace un mes, o Javi Castellano puedan hacerse sitio, toda vez que en los costados Fidel y Blum están dando amplitud. La fórmula de ensanchar con dos extremos pegados a la cal ha dado otro aire al grupo, sin que, de momento, se haya plasmado en los resultados, aunque, con todo, sigue pareciendo una de la vías más fiables para vertebrar un ataque que no termina de arrancar.

Arriba, con Ruiz de Galarreta consolidado en el enganche, Rafa Mir y Rubén se disputan la plaza de Araujo, si bien también se contempla que ambos puedan coincidir de inicio, en previsión de un adversario cerrado.

No suele ser amigo de revoluviones Paco Herrera pero la situación actual es terminal y requiere de medidas que obren el resurgir. Por muy poco cartel que tenga el Extremadura, el peligro acecha por las debilidades expuestas y parece inevitable que haya cambios en lo que no ha venido funcionando. Ayer, en la sesión inaugural de la semana, el entrenador no ensayó nada de manera específica, pero sí se espera que, con el paso de los días, dé forma a sus planes. Dicen fuentes del club que se ha respuesto tras el disgusto del pasado fin de semana y que sobrelleva con entereza el ultimátum que pesa sobre su cabeza. En Alcorcón todo lo que pudo salir mal fue a peor y una nueva oportunidad se abre, quizás, también, con protagonistas hambrientos de minutos. Corresponderá al cuerpo técnico evaluar la conveniencia de cada cambio y, dado el caso, ejecutarlo. Porque donde no hay dudas en el efecto que puede tener todo lo que no sea ganar. Entonces nunca se hablaría de empate meritorio o derrota desafortunada. Todos están sobre aviso.