Paco Herrera no se siente cuestionado pero reconoce la importancia del choque

El técnico catalán admite que el choque reúne «algunos detalles» que lo convierten en «mucho más importante», después de una derrota en Alcorcón el pasado fin de semana (2-0), la primera de 2019, y con una inminente visita al Deportivo de La Coruña en el horizonte.

Herrera ha dicho en rueda de prensa que «nunca» ha sentido «presión» por una posible destitución, y lamenta que los rumores sobre su futuro, más que a su persona, puedan afectar a sus jugadores.

«Llevábamos siete partidos sin perder y vuelve a aparecer esto tras la derrota en Alcorcón. Trabajar todas las semanas así no es fácil. Yo me abstraigo, pero me preocupa que cada semana los jugadores lean eso en los medios, porque no sé cómo les puede afectar», ha reflexionado en voz alta ante los periodistas.

También ha comentado que el cambio de entrenador en el Extremadura -mañana debutará Manuel Mosquera- es un contratiempo a la hora de preparar el partido, porque hasta mañana no verá «cómo se muestra en el campo» el rival con el técnico gallego.

En cuanto a la convocatoria, con la novedad de Maikel Mesa, ha dicho que si lo que tiene pensado «funciona», el tinerfeño será «un jugador importante», mientras que la baja por sanción del argentino Sergio Araujo no cree que afecte, aunque su intención es que en el siguiente partido, en Riazor, forme dupla atacante con Rubén Castro.

Por otra parte, el árbitro del partido de mañana será el vasco Sagués Oscoz, protagonista en el último derbi canario ante el Tenerife al sancionar un penalti por unas manos inexistentes, como el propio colegiado reconoció en vestuarios tras ver las imágenes.

«Hay que pasar página y disculparle. Recordar este tipo de cosas no ayudan para nada», ha dicho Paco Herrera al respecto, a pesar de que el error «costó dos puntos», después de que Suso Santana convirtiese la pena máxima (1-1).