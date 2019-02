El gol, otro problema para Paco Herrera

Extraña esta sequía goleadora de ellos en lo que va de 2019, que ha afectado enormemente a los resultados de la UD, cuando el año pasado si cumplieron con sus obligaciones arriba. No en vano, Rubén anotó nueve tantos, Mir cuatro y Araujo tres en 2018. 16 dianas en 19 encuentros con una media de 0,84 goles por partido. Sin embargo, en 2019 llevan tantos goles después de siete partidos (0,28 por choque). El punta isleño, con una diana en 2019, llegó a liderar la tabla de goleadores de Segunda en la primera vuelta, ahora es tercero empatado con el cuarto. El bajón es incuestionable.

Partidos como el que la UD jugo en Tarragona contra el Nástic, el segundo conjunto más goleado de la categoría con 41 dianas en contra y donde Las Palmas empató a cero, ponen de relieve los problemas que presenta el equipo arriba. Algo inexplicable cuando se tiene en nómina jugadores que han demostrado su idilio con el gol en temporadas pasadas, pero que no terminan de demostrar su potencial aquí.

En estos últimos partidos el único miembro del tridente que ha conseguido celebrar una diana ha sido Rubén Castro, y eso que Paco Herrera le ha dado oportunidades a todos. El catalán ya no se atreve a alinearlos juntos y da prioridad a jugar con extremos como Fidel o Blum, pero en busca de soluciones ofensivas ha variado el once y todos han sido, en alguno de los últimos compromisos, titulares. Además, cuando les ha tocado esperar en el banquillo, han sido casi siempre el primer cambio, pero ni partiendo de inicio ni actuando de revulsivos terminan de marcar la diferencia.

Una evidencia clara es la triste racha goleadora del representativo en las últimas jornadas con dos goles en cinco partidos. No encontró la portería rival en sus salidas a Alcorcón, Málaga y Tarragona, y tan solo anotó un tanto contra Sporting y Zaragoza en el Gran Canaria. Esa falta de puntería y de producción ofensiva no ha tenido consecuencias más graves por la mejoría que ha experimentado la UD en defensa, ya que en estas citas los amarillos han sumado una victoria, tres empates y una derrota. En cualquier caso, es un ritmo muy insuficiente para un equipo que tiene que remontar cada vez más puntos si quiere, al menos, alcanzar las posiciones de playoffs, único objetivo viable puesto que el ascenso directo hace tiempo que está descartado.

En verano se construyó un equipo prácticamente desde cero para acometer el ascenso a las primeras de cambio. Una plantilla que contaba en su frente ofensivo con un tridente que asustaba: Sergio Araujo, Rubén Castro y Rafa Mir. Veteranía, juventud, talento y, sobre todo, gol. Era el cóctel perfecto para regresar a Primera División por la vía rápida. Pero con el paso de las jornadas se ha demostrado que el fútbol es más que nombres. En una categoría donde no sobresale ningún conjunto en el plano anotador, Las Palmas tampoco ha sabido utilizar su calidad arriba para marcar la diferencia. Que marche undécima a siete puntos de los playoffs se debe, en buena parte, a que sus delanteros no están mostrando el rendimiento que se les presuponía a comienzos de temporada.

Sin pegada a domicilio.

Esta falta de gol se intensifica fuera de casa. La UD suma la pobre cifra de 10 tantos a domicilio y solamente tres equipos (Nástic, Lugo y Tenerife) llevan menos goles que el representativo. Es más, Las Palmas no ha logrado marcar en sus últimas cuatro salidas, por lo que no perfora la red rival lejos de la isla desde el 22 de diciembre de 2018, con un tanto que no sirvió ni para maquillar la dura goleada sufrida en Córdoba (4-1). Esta ínfima estadística explica el motivo de porque los amarillos únicamente han ganado un partido fuera de casa en lo que va de campaña.