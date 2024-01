Pimienta tira de diplomacia: «Doy las gracias a Laporta»

García Pimienta, técnico de la UD Las Palmas, analizó el encuentro de este jueves contra el FC Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y agradece al presidente culé que en su día le cortase su etapa allí

Vuelve la Liga y lo hace por todo lo alto, con la UD Las Palmas recibiendo al FC Barcelona en el Estadio de Gran Canaria (jueves, 20.30 horas). Los amarillos, tras un 2023 sin reproches y cargado de buenas noticias, esperan seguir el mismo camino en un 2024 que se antoja también ilusionante por el equipo del equipo y su posición actual en la tabla clasificatoria, con oxígeno suficiente para competir sin miedos ni ansiedad.

García Pimienta, entrenador de Las Palmas, es consciente de la dificultad del partido y espera que sus chicos arranquen el año con sonrisa. «Debemos hacer un partido perfecto, es uno de los mejores equipos del mundo y tienen su idea marcada desde hace año. Cuando no juegan bien, tienen individualidades que solventan, capaces de ganar todas las competiciones. Están ahora algo descolgados en Liga», comenzó el míster en sala de prensa.

«No sé cómo me voy a sentir, lo preparo igual que el resto de partidos, pero sabiendo que quizás tendremos menos balón de lo que nos gustaría, por lo que debemos incidir en otras cosas. Ser valientes, competir sin mirar el rival o el estadio. Tenemos un equipo para jugar de una manera y desde aquí dar las gracias a la afición por llenar el campo. Nos merecemos jugar este tipo de partidos. Será largo y espero tener opciones hasta el final», indicó el preparador catalán.

«Tenemos que ser nosotros mismos»

Con máximo respeto hacia el Barça, pese a que vaya cuarto en la clasificación, aseveró que «los equipos con este nivel, aunque estén en un mal momento, pueden hacerlo bueno en cualquier situación. Nos equivocamos si pensamos que no debemos hacer un partido más que completo. Siendo solidarios, nosotros mismos y estando muy juntos cuando nos toque sufrir. Aprovechar nuestras oportunidades».

Que Pedri no esté sobre el césped, sin duda, perjudicará al aficionado. «Me da pena que no esté Pedri. Es un jugador que me gusta mucho por su forma de jugar, que encima sale de aquí. Es una pena que las lesiones le estén marcando tanto. A su edad y todo lo que ya ha conseguido, le queda mucho aún. Me han dicho que como persona es excelente, ojalá se recupere pronto», dijo el entrenador.

«Va a ser difícil quitarles el balón, pero nosotros lo intentaremos», insistió el entrenador. «Ha pasado tiempo, no he tenido contacto con Laporta, pero le doy las gracias, porque gracias a esa decisión hoy estoy aquí. Es una historia inmejorable», afirmó en tanto en cuanto a su pasado culé.

«Moleiro está muy motivado, corre un poquito raro aún, pero tiene muchas ganas. Ahora me atrevo a decir que va a ir convocado, no sé si para jugar de inicio o un poco en el segundo tiempo, veremos», avanzó sobre la más que probable convocatoria de la perla Alberto Moleiro.

«Fabio está ya muy cerca de ser uno más, haciendo casi todas las tareas. Viene de cuatro meses parado, con una lesión grave, este enero podría estar», indicó sobre Fabio. «Si un jugador va cedido a un club, que juegue. Me sabe mal por el chico, que quería jugar el partido y demostrar que está capacitado para jugar allí», aclaró sobre la baja de Araujo por la cláusula del miedo.

«Tenemos una base consolidada, como el Barça. Jugar contra ellos no me pesa. Cuesta más por las individualidades que tienen, que te pueden ganar partidos», comentó. «Jugadores como Sandro, que tiene más sentimiento de club, tendrá más ganas», indicó al respecto de los futbolistas que han estado en el pasado en el FC Barcelona.

«Creo que a nivel personal daré un paso importante si Las Palmas logra la salvación, no por ganarle al Barça o al Madrid. Cuando vencimos al Atlético, la gente estuvo muy feliz. Pero sería más de cara a la afición y por el equipo, que se vea que puede competir con cualquiera», concluyó el preparador catalán.