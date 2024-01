El imposible reencuentro de Pedri con la UD

Una lesión le impedirá jugar en el Gran Canaria, donde la afición no le ve en directo desde el 1-1 frente al Málaga del 28 de febrero de 2020

Camino a los cuatro años sin ver acariciar la pelota en el Gran Canaria a uno de sus niños mimados. Este jueves (20.30 horas) viene el FC Barcelona y lo hará con la sensible baja de un tal Pedri González, que empezó su apotéosica y novel carrera en la UD Las Palmas. La perla de Tegueste, que comenzó a brillar de amarillo y que luego emprendió vuelo hacia Cataluña para lucir el azulgrana, no podrá jugar debido a una lesión muscular.

Su último encuentro en el Estadio de Gran Canaria con aficionados en las gradas se remite al 28 de febrero de 2020, cuando Las Palmas empató en sus dominios contra el Málaga (1-1). Fue justo antes de que el coronavirus sacudiera el mundo entero, obligase a pararlo todo y, luego, a adaptarse con medidas excepcionales. Los partidos comenzaron a jugarse a puerta cerrada, con el silencio de las butacas sin rostros. Pedri, que ya había firmado para marchar a Barcelona, no pudo despedirse de su gente como le hubiera gustado. Su adiós, con gol incluido que no pudo cantar nadie en las gradas, fue el 20 de julio de 2020 en la contundente victoria ante el Extremadura (5-1). Pedri celebra un gol con el Barça. EFE Cabe recordar que el jugador se desplazó a Gran Canaria para ver el derbi del playoff de ascenso contra el Tenerife dos temporadas atrás, siempre ligado y agradecido con el club que le dio la oportunidad de convertirse en profesional. Según fuentes consultadas por este periódico, el isleño acudirá con la expedición blaugrana para estar, al menos, en un palco del recinto de Siete Palmas. El jugador quiere estar. Uno siempre vuelve a los sitios donde fue feliz. Pero, por lo pronto, habrá que esperar otro año más, eso si la Copa del Rey no cruza a UD y Barça en caso de superar sus rondas respectivas, en el camino, para ver a Pedri mimar el esférico en el Gran Canaria. Al mismo tiempo, sus bajas por lesión inciden de manera directa en la economía de la Unión Deportiva, como se reconoció en la última junta general, en la que se presentaron pérdidas por no haber podido cobrar el bonus estipulado en su traspaso. Así lo admitió también, en una entrevista días atrás a CANARIAS7, Patricio Viñayo, director general del club. «No se dio que Pedri completara su ciclo de cien partidos disputados con el FC Barcelona. Esa incertidumbre escapa de tu mano y es inherente a este sector. Las lesiones lo impidieron y los cinco millones de esta variable pactados en el contrato los cobraremos, salvo percance mayúsculo, en la presente temporada», aseveró Viñayo.