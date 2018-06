Rubén Castro, aquel pequeñajo del Artesano

Con su fichaje convertido en una cuestión de paciencia, a la espera de que rescinda en los próximos días con el Real Betis para hacer efectivo su acuerdo con la UD Las Palmas, Rubén Castro copa gran parte del foco informativo, dada su extensa trayectoria profesional y la fiabilidad goleadora que le distingue. Volverá a casa, pero sus verdaderas raíces están en el desaparecido Artesano, escudo histórico que fue vivero de grandes figuras del fútbol isleño. Cuando apenas levantaba dos palmos «y el balón le llegaba a la altura de la rodilla», Rubén fue captado por José Juan Almeida para la extinta entidad verdilla. «Guillermín, el padre de Rubén, ya había jugado en el Artesano, era muy conocido por toda la familia artesanista. Y Orlando y Álex, dos de sus hijos, estaban en las categorías inferiores y eran entrenados por mí. Un día apareció por allí un enano que me dejó impresionado cuando cogió la pelota. Era Rubén. Me dijeron que querían meterlo en el Artesano pero, con 5 o 6 años, era todavía muy pequeño. Entonces no había, como ahora, categorías para niños de esa edad... Pero tenía claro que ese pequeñajo iba a llegar. Se le veían unas condiciones tremendas», recuerda el actual entrenador del Arucas. Y ahí arrancó la historia de Rubén como proyecto del atacante formidable que modelaría el destino. «En aquellos tiempos, la familia Castro vivía en Sansofé, al otro lado de la calle de los campos de La Ballena. Y Lola, la madre de Rubén, nos puso una condición para que el niño viniera a entrenar. Teníamos que ir a buscarlo a la casa y, luego, llevarlo de vuelta. Y así hicimos. Yo o el monitor que estuviera al cargo íbamos al portal, tocábamos el timbre, bajaba Rubén y, de la mano, lo llevábamos con sus compañeros. Y, al terminar, hacíamos el camino inverso. Y hasta que mamá Lola no contestaba por el telefonillo para que le dijéramos que allí tenía a Rubén, no nos movíamos. Como todo lo que pasaba en el Artesano, era una relación que iba más allá del fútbol. Tratábamos a cada niño como si fuera nuestro. Rubén no era una excepción», insiste.

La apuesta que se hizo por él pronto tuvo su efecto. Se convirtió en una de las sensaciones de los campos de tierra que pisaba. «Siendo benjamín, ya ganaba partidos en alevines», resume Almeida para ilustrar su impacto. «Era de locos ver a Rubencito en acción. Se le caían los goles. Partido tras partido. La gente que le veía alucinaba, no se explicaba que fuera posible tanta habilidad y categoría en un chiquillo al que el resto de compañeros y rivales le sacaban dos cuerpos.Lo que más admiré de él es que resolvía los encuentros y luego se iba a su casa con naturalidad, sin presumir de nada, casi escondiéndose. Otros, en esa etapa de formación, celebran los goles con locura, y se entiende porque no dejan de ser niños. Pero Rubén lo asumía como algo normal. Muy tímido, reservado, él iba a lo suyo: marcar y ganar partidos. Lo demás no le interesaba», recuerda Almeida.