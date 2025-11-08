Reto de líder para la UD

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:16 Comenta Compartir

El líder, en el Gran Canaria. Así se le presenta a la UD su regreso a casa después de haber enlazado, entre Liga y Copa, tres compromisos a domicilio, todos sin triunfo,con una eliminación dolorosa de por medio y dos empates que supieron a poco, aunque el equipo siga anclado en la parte alta de la clasificación, que es de lo que se trata. La visita de un Racing lanzado, pleno de los últimos nueve puntos y con sensaciones mayúsculas, se contempla como una oportunidad para recuperar contundencia y fama, porque un triunfo condimentaría de un valor especial los tres puntos en disputa.

Hasta la fecha no se discute que el Racing está siendo el mejor de todos, fútbol vertical, recursos desde su portería, con un Ezkieta monumental, a la contraria, ojo a ese Jeremy que lo mete todo, variedad de recursos y madurez para gestionar situaciones adversas, que para los favorables les sobra con lo que tienen. Y con doce jornadas transcurridas, casualidades, las justas.

A la habitual colección de elogios que siempre expone Luis García a los contrarios, costumbre protocolaria que todos comparten, dicho sea de paso, se añade para esta ocasión el deseo propio de superar la reciente sensación de que se han dejado escapar ocasiones inmejorables. Sin ir más lejos, la última en El Molinón, frente a un Sporting paralizado y con iniciativa y oportunidades que, en condiciones normales, debieron traducirse en victoria.

No fue así por una mezcla de mala suerte (paradón casi sin querer de Yáñez y posterior palo, ambas acciones a remates nítidos de Lukovic) y esa insatisfacción ha sido el motor del que ha tirado en los últimos días el técnico para alentar a los jugadores. Una UD que quiere el ascenso no puede permitirse tanta indulgencia. Y pasó una vez y debe servir de aprendizaje. No se anuncia un partido similar, de tanto desnivel, con el Racing, pero tampoco se trata de una cuestión de equiparar. La personalidad a la que suele aludir García, esa necesidad de reconocerse en el campo, va por encima de la competencia.

La recuperación de Marvin abre la puerta a permutas defensivas porque es la única nota que puede alterar el orden establecido en un once casi de memoria. No parece que Pejiño vaya a sostenerse entre los elegidos y el retorno de Ale García está cantado. El resto, lo que se espera porque los que están se lo han ganado. La posible novedad de Jesé en la convocatoria amplía el catálogo en la vanguardia.

Jesé ya se ha recuperado su lesión y apunta al banquillo.

Convendría que, más allá de las lesiones y sus intenciones, se comenzara a hablar de Jesé por fútbol y goles. Sucede como con Viera, aunque el capitán admite poco debate. No pasa así con Jesé, al que el primer paso de su vuelta debe abrir el camino a los siguientes.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Horkas; Viti, Sergio Barcia, Alex Suárez, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Iván Gil, Ale García; y Lukovic.

Racing de Santander: Ezkieta; Michelin, Pablo Ramón, Facu, Mario; Andrés Martín, Maguette, Gustavo Puerta, Jeremy, Peio Canales; y Villalibre.

Campo: Estadio de Gran Canaria.

Hora: 13.00 horas.