Un punto de oro, pero que le sabe a poco a la UD Las Palmas

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:13 | Actualizado 17:31h.

A veces uno merece más de lo que la vida le ofrece. Pero en eso consiste la cosa. La UD La Palmas se marcha de Gijón con un punto de oro, que sabe a poco. Porque hizo méritos el equipo de Luis García para tumbar al Sporting. Falló Lukovic dos goles y, al final, Horkas tuvo que hacer un paradón para salvar el empate (0-0). Pierde puesto de ascenso directo el conjunto amarillo, pero sigue en playoff y son ya cinco encuentros seguidos sin conocer la derrota.

Aunque las delicadas bajas del Sporting de Gijón augurasen ciertas facilidades para una UD Las Palmas que quería recuperar posición dentro del ascenso directo, la realidad es que los asturianos no pensaban regalar nada. Al contrario. Desde el inicio se pudo palpar un enfrentamiento cargado de intensidad y donde los duelos individuales podrían marcar diferencias.

Con dos laterales como extremos, Borja Jiménez otorgó músculo a su equipo. Luis García, por su parte, sorprendió con la entrada de Pejiño, Loiodice y Viti como lateral derecho. Chocó ver a Ale García sentado en el banco.

Tras los primeros minutos donde ambos equipos se medían, Iván Gil probó fortuna desde fuera. Tímido aviso. El siguiente, mucho más claro, era un gol cantado que no subió al marcador. Pejiño, en el 19, puso un centro de terciopelo que encontró a Lukovic a placer, pero que centró demasiado su disparo para que Rubén Yáñez hiciera un paradón y evitase que Las Palmas asestara la primera puñalada.

Ampliar Iván Gil salta a un defensor. Efe

Tras esa ocasión fallada, el dominio pasó a ser amarillo. De hecho, Horkas no tuvo que hacer mucho ejercicio. En una contra tras una pérdida grotesca de Viti Rozada, sí que tuvo que agigantarse Sergio Barcia para levantar una muralla y evitar un susto. El gallego, colosal como acostumbra, volvió a liderar la retaguardia. No quería peligros por errores propios Luis García, que pedía cabeza a los suyos.

Luego, hasta el descanso, cuando ambos conjuntos se fueron igualados (0-0), poco más se puede contar. Demasiado calibre, pase al pie y riesgo cero. No aparecía Fuster. Tampoco Iván Gil. Pejiño apenas cogió vuelo para probarse en carrera con su par. Algo tendría que tocar el técnico de la UD si quería lograr un nuevo triunfo a domicilio.

Tras el intermedio, siguió el dominio grancanario. Amatucci se imponía en la sala de máquinas y ya se dejaban ver más Manu Fuster e Iván Gil. A los pocos minutos del comienzo de la segunda mitad, Lukovic estampó un disparo al palo tras un gran pase atrás de Fuster. Acarició el gol la UD Las Palmas. Era igual de clara que la que tuvo también el serbio en la primera mitad.

Luis García quería más dinamita arriba y metía a Ale García por Pejiño, que se marchaba con cara de pocos amigos. Tras unos bailes de Iván Gil en banda, que descuartizó a su defensor para la desesperación de los aficionados asturianos, llegó una roja directa a Lukovic que se anuló tras una llamada del VAR. No era ni falta, pero se quedó en amarilla.

Mika Mármol saltaba al césped por Iván Gil y la UD pasaba a defenderse con cinco zagueros. En un mal despeje del catalán, Amadou casi deja el triunfo en casa, pero el delantero senegalés mandó a las nubes un remate claro. La entrada de Kirian, ya en el ocaso, tampoco sirvió para mucho. Horkas, sobre la bocina, salvó un empate que tal vez sabe a poco, por los méritos, pero que se valorará por la complejidad de la faena en El Molinón.

Al final, un punto de oro en uno de los estadios más complicados del campeonato. Con el empate sale de los puestos de ascenso directo la UD Las Palmas, pero se mantiene en los playoffs y sigue con la inercia positiva, pues lleva cinco jornadas seguidas sin perder.

Ficha técnica

0- Sporting: Rubén Yáñez; Kevin Vázquez (Manu Rodríguez min 54), Pablo Vázquez, Perrin, Diego Sánchez; Guille Rosas, Nacho Martín, Justin Smith, Pablo García; César Gelabert y Amadou (Caicedo min 83).

0- Las Palmas: Dinko Horkas; Viti, Sergio Barcia, Álex Suárez, Clemente; Loiodice (Kirian min 86), Iván Gil (Mika Mármol min 74), Amatucci; Manu Fuster, Pejiño (Ale García min 61) y Lukovic.

Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan Muresan (Comité valenciano). Amonestó a los locales Diego Sánchez (min 41) y Justin Smith (min 63) y a los visitantes Lukovic (min 68) y Mika Mármol (min 79).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 23.302 espectadores.