La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club Mientras que los amarillos son el equipo menos goleado de toda la Liga Española con siete tantos, los cántabros han marcado ya 28 dianas y son líderes

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:33 Comenta Compartir

Este domingo, en horario poco habitual para practicar el fútbol, (13.00 horas) se miden dos equipos muy parecidos pero también con un sinfín de diferencias. Será un choque de extremos. El equipo menos goleado de toda la Liga Española, la UD Las Palmas, que solo ha encajado siete tantos en lo que va de curso, recibe a un Racing de Santander al que se le caen los goles de las medias. Los de Santander son, con diferencia, el club que más veces ha besado la red esta temporada, con 28 dianas ya en su haber.

Marcar tanto, sin duda, ha hecho que el Real Racing Club sea líder incontestable y en solitario de la Segunda División, con 25 puntos, aventajando en tres al segundo clasificado, el Almería (22) y metiéndole cinco más a Las Palmas (20). Además, también es el conjunto que mejor diferencia de goles acumula en lo que va de campeonato doméstico, con +10 a su favor (28 goles marcados y 18 recibidos).

Por su parte, a la UD Las Palmas le está costando bastante más ver portería, pues solo ha metido 12 tantos esta campaña. Uno por partido, vaya. Pero ese balance de no encajar, siendo el conjunto más sólido atrás de la categoría de plata, la mantiene en puestos de promoción de ascenso y con todas las esperanzas puestas en meterse dentro del ascenso directo.

Será un enfrentamiento complicado para los intereses amarillos, que esperan poder tumbar al líder en un Estadio de Gran Canaria que debe convertirse ya en un fortín inexpugnable —presenta mejores números el club isleño fuera de casa que delante de sus aficionados—.

Amenazará, además, el pichichi de la categoría de plata Jeremy Arévalo. Con seis dianas es el máximo goleador de la Liga Hypermotion. Asus 20 años ya está en la agenda de grandes clubes europeos y recientemente ha salido el rumor del interés de la Roma en hacerse con sus servicios. Por suerte para la UD Las Palmas no podrá contar el Racing con uno de sus futbolistas más importantes. Iñigo Vicente está sancionado y no podrá ser alineado en Siete Palmas.

Arévalo celebra un gol de los seis que ya ha metido. LaLiga

Con todo, Luis García espera que la defensa insular se imponga al ataque cántabro en un partido que se prevé como el más potente de la jornada 13 de la Segunda División. Todas las miradas estarán puestas en una cita de enjundia y, cómo no, en las alturas.

Si Las Palmas logra doblegar al Real Racing Club, la ilusión se dispararía en Gran Canaria y la igualdad reinaría en los puestos altos de la tabla clasificatoria. En el vestuario amarillo entienden que ganar sería dar un golpe sobre la mesa en la pelea por el ascenso.

Ocasiones habrá a buen seguro. Se augura este domingo un duelo de goles y todos en Gran Canaria esperan que Lukovic esté más acertado que de costumbre porque ya ha errado demasiados remates fáciles. Ahí estará la diferencia, pues el Racing suele mandar a la red toda ocasión que tiene con claridad.