Extremadura - UD Las Palmas: un error de Caro le cuesta al conjunto canario el primero (1-0)
Fútbol ·El equipo amarillo busca su pase en la primera eliminatoria en el torneo de kao
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 28 de octubre 2025, 19:10
La UD Las Palmas busca su pase en la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Extremadura. Este es el once de Luis García para esta cita:
Ya arrancó el partido y con la UD tratando de llevar la iniciativa. Pejiño probó fortuna aunque paró el portero local. Presiona el Extremadura. Cinco primeros minutos con 0-0 en el marcador.
Gol del Extremadura. Error grosero de Caro, que en el intento de jugar con Cedeño se la da Manchón y este marca a puerta vacía. Minuto 14 de partido, Extremadura 1-UD Las Palmas 0. Mal inicio.
La UD había tenido un buen inicio, pero el equipo local se creció y aprovechó un regalo. Ahora tocará remontar.
La UD busca el empate, muy activos Pejiño, Mata y Viti. Veinte minutos y sigue el 1-0 pero el tanto recibido parece haber espoleado a Las Palmas.
Herzog rozó el empate con un remate de cabeza tras saque de esquina. Asedio al marco defendido por Cristian.