Extremadura - UD Las Palmas: un error de Caro le cuesta al conjunto canario el primero (1-0)
Pejiño ejerce de capitán de la UD Las Palmas en Extremadura. UD Las Palmas
Extremadura - UD Las Palmas: un error de Caro le cuesta al conjunto canario el primero (1-0)

El equipo amarillo busca su pase en la primera eliminatoria en el torneo de kao

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 28 de octubre 2025, 19:10

La UD Las Palmas busca su pase en la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Extremadura. Este es el once de Luis García para esta cita:

Ya arrancó el partido y con la UD tratando de llevar la iniciativa. Pejiño probó fortuna aunque paró el portero local. Presiona el Extremadura. Cinco primeros minutos con 0-0 en el marcador.

Gol del Extremadura. Error grosero de Caro, que en el intento de jugar con Cedeño se la da Manchón y este marca a puerta vacía. Minuto 14 de partido, Extremadura 1-UD Las Palmas 0. Mal inicio.

La UD había tenido un buen inicio, pero el equipo local se creció y aprovechó un regalo. Ahora tocará remontar.

La UD busca el empate, muy activos Pejiño, Mata y Viti. Veinte minutos y sigue el 1-0 pero el tanto recibido parece haber espoleado a Las Palmas.

Herzog rozó el empate con un remate de cabeza tras saque de esquina. Asedio al marco defendido por Cristian.

