La renovación de Pimienta, en junio y no antes

La renovación de García Pimienta es uno de los temas candentes en la UD, asunto pendiente de resolver ya que el técnico finaliza contrato en junio. Las partes no tienen prisa, según lo que se ha expresado públicamente al respecto, y, según ha podido saber este periódico, la hoja de ruta se mantiene invariable: no se realizará movimiento alguno hasta que concluya la temporada. La voluntad de evitar interferencias en la competición y centrar toda la atención en la consecución del deseado ascenso justifica plenamente esta estrategia.

La relación UD-Pimienta «es inmejorable», según deslizan desde la dirigencia, lo que genera el clima de confianza necesario para aplazar una decisión no muy frecuente en el fútbol, la de esperar a que se agote el vínculo para negociar uno nuevo, como así sucederá en este caso. El preparador catalán, cotizadísimo por su excelente labor desde que enero de 2022 asumió los mandos del equipo, no va a atender ofertas y la UD, de igual manera, tampoco se plantea otro escenario el curso que viene que el de la Primera División y con el mismo entrenador en la banda. Hay sintonía plena y los intereses convergen, pero el pacto alcanzado es el de privilegiar el calendario. Un timing que, a la vista de los resultados, está resultando de la mejor manera.

García Pimienta siempre se ha mostrado encantado con su estancia en la entidad, en la que asegura se siente «a las mil maravillas» aunque, consciente de que el futuro siempre ofrece incertidumbres: «Siempre he dicho que me gustaría estar aquí mucho tiempo, pero es cierto que acabo contrato el 30 de junio y al final los resultados van a marcar todo. Si las cosas van bien estaremos todos muy contentos y si no sale como todos esperamos quizás el club tampoco quiera que yo siga. Yo me centro en el ahora».

Y abundó en la necesidad de blindar la concentración de todos en el césped: «Creo que el club tiene que hacer una cosa que es renovar a los jugadores que considere oportuno, eso no puede dejarlo pasar, pero en ningún caso la renovación del entrenador va a ser importante. Hay tiempo para todo. No descarto nada, pero por favor dejadlo a un lado porque no nos va a ayudar».

En tanto, Miguel Ángel Ramírez y Luis Helguera, quienes serán, en este orden jerárquico, los que tengan la última palabra en la oferta de renovación a Pimienta, comparten los postulados del técnico. Si la UD asciende a Primera, no habrá debate. En el caso de que el sueño de la máxima categoría se torciera hasta romperse, que ya es decir con el galope de líder que lleva el equipo, para nada se descarta que se extienda una propuesta para alargar la relación bilateral.

Pero en Pío XII nadie se quiere plantear en estos momentos un supuesto de este calibre. Si todo va como se espera, ascenso y renovación del entrenador caerán como fruta madura. Hasta entonces, a jugar y a seguir ganando.