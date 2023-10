Cuando la redención es anotar un gol

Transcurrían ya once jornadas ligueras y había jugadores obligados a dar un paso al frente. Así fue. Perrone se ganó su sitio en el once y Munir y Sory Kaba al fin se desquitaron pudiendo besar la red. Cuando la redención es simplemente marcar un gol. La liberación de los delanteros. Arrastraban ambos una mochila llena de piedras. Cuestionados por su falta de acierto -el marroquí venía de marrar un penalti-, fueron los héroes en Almería.

Munir, tras una semana complicada a nivel personal y luego de estar en boca de todos por esa pena máxima fallada en el Gran Canaria frente al Rayo Vallecano (0-1), necesitaba liberarse. Y lo hizo estrenando su casillero de goles con Las Palmas. Para esto se le fichó, para marcar las diferencias. Fue apuesta férrea y decidida de García Pimienta, que siempre ha confiado en él aun en los momentos más críticos.

Lo mismo pasó con Sory Kaba, ya relegado a los minutos finales. El guineano saltó al césped para dar músculo y piernas frescas a un ataque que acontecía algo fatigado. Descargó bien los balones que recibió de espaldas y, sobre la bocina, cuando el Almería celebraba el empate y el punto, se levantó Sory para asestar una puñalada letal. 1-2 y tres puntos con rumbo a Gran Canaria. Un triunfo capital contra un rival directo y que, sobe todo, sirve para multiplicar la moral de los puntas.

Sory Kaba, sonriente tras su gol victorioso en Almería. efe

Nunca ha decaído García Pimienta, siempre confiante con sus delanteros, sabedor de que los goles iban a caer tarde o temprano. En Sory Kaba exhibió fe ciega cuando llegó. De hecho, le dio la titularidad a primeras de cambio. Con Munir pasó lo mismo. Indiscutible para el entrenador, que ya le conocía de su paso formativo en La Masía blaugrana. Pese a los malos números del marroquí y el penalti fallado contra el Rayo, se mantuvo en el once titular y por fin pudo quitarse las cadenas en casa del colista Almería.

«Cuando un jugador como Munir falla un penalti y acabas perdiendo el partido, hace que sientas culpabilidad. Tenerle en plantilla es un privilegio y nos va a dar mucho esta temporada», había dejado claro el entrenador jefe García Pimienta en la previa. Lo sabía mejor que nadie. No le nublaron las críticas.

Munir siguió como titular y fue el encargado de abrir la lata en campo del Almería. Fue su primer tanto con la casaca de la UD Las Palmas. Lo celebró con efusiva felicidad. Como el que sabe que sus botas pesan más de la cuenta porque arrastran la presión de haber llegado con cartel de estrella a un equipo que deben sostener sus tantos en la máxima categoría.

«Lo he dicho siempre, no tenía ninguna dudas de ellos porque los veo entrenar día a día y sé la calidad y compromiso que tienen con este equipo. Naturalmente un jugador de la posición de ellos, vive del gol y siempre está más contento cuando marca, ya se olvidan de que no han marcado», dijo Pimienta en Almería.