Pimienta: «Si no nos centramos en la pelota, salvarnos va a ser complicado»

La vida sigue en la UD y este sábado, a las 13.00 horas, tiene una nueva oportunidad para seguir escalando en la tabla clasificatoria. Llega el Almería sin saber lo que es una victoria todavía, siendo el equipo que más goles ha encajado en toda la Primera División y con la soga al cuello. Ahí espera saber moverse Las Palmas para, al menos, puntuar.

«La crudeza del fútbol, esto es muy difícil y un equipo con el potencial del Almería no se imaginaba nadie los puntos que iba a tener a estas horas. No sabemos lo que pasa dentro, pero cuando las cosas se dan mal… Pero el nivel de sus jugadores, ves su plantilla y su perfil, te das cuenta de que son capaces de más. Quedan 28 jornadas y va a ser un partido importante. Con nuevo míster, partido muy exigente, independientemente de su clasificación», expuso sobre el Almería en sala de prensa García Pimienta.

«Pau es un chico que hizo la pretemporada y conozco su potencial. En el filial está haciendo las cosas muy bien, pero hay mucha diferencia entre Primera y Tercera RFEF. No le voy a quitar goles porque marcar es muy difícil en la categoría que sea. No le voy a quitar méritos tampoco. Tiene un derbi este finde contra el Tenerife y luego veremos contra el Manacor», comentó sobre la posibilidad de que entrase Pau en la convocatoria.

«Iremos a ganar al Almería, no pensaremos en el de Copa. Ya veremos luego. En función de lo que vaya pasando, iremos decidiendo las alineaciones siguientes», dijo sobre la carga de partidos con la entrada de la Copa en juego. «Sandro no llega, de resto está todo el mundo disponible», aclaró sobre la enfermería.

«Te puedes imaginar el perfil de Garitano por el Eibar. Te van a apretar. Es difícil saber cómo va a ser el partido, tienen que empezar a ganar y un partido largo te obliga a dominar en todos los aspectos del juego. Tener un control perfecto. Las ganas de ganar al Rayo, que estaba tranquilo, nos hizo cometer tres errores que no pueden pasar. Si queremos salvarnos no podemos perder puntos», continuó el preparador catalán. «No somos ni mejores ni peores que nadie», siguió.

«Somos novatos en la categoría. Jugadores como Pejiño, que estaban asentados, tienen que dar un paso adelante. Al fútbol se juega igual en todas las categorías, pero en Primera hay una mayor velocidad. Pejiño tiene 26 o 27 años, pero Máximo Perrone, por ejemplo, es un chaval de 20 años. Todos tenemos que dar un paso adelante, pero a pesar de que estamos bien, podemos dar todavía más», indicó Pimienta.

«Cuando un jugador como Munir falla un penalti y acabas perdiendo el partido, hace que sientas culpabilidad. Tenerle en plantilla es un privilegio y nos va a dar mucho esta temporada», continuó al respecto del fallo contra el Rayo.

«Jony y su mujer han hecho público que han pasado por momentos complicados. Tiene nuestro apoyo, lo sabe. Lo más importante es la salud. Soy el entrenador y el que toma decisiones. Lo hago convencido de que es lo mejor para el equipo. Tengo información que ustedes no, porque los veo entrenar todos los días. Lo único que me importa es salvar la categoría a final de temporada. Me da igual si viene alguien y dice que se quiere marchar porque no tiene minutos u otro que llega con una oferta y el club no le deja salir. Me puedo equivocar, pero hago lo mejor para el equipo. Desde el convencimiento. Nosotros somos Las Palmas. El segundo presupuesto de la categoría. Si no entrenamos al cien por cien y jugamos igual, no vamos a salvar la categoría. Todo eso pasa por centrarnos en lo único que podemos controlar: el fútbol. Voy a defender a Jonathan y a toda la plantilla con todo lo que pase fuera. Conseguimos el ascenso el año pasado. Este es es otro, la salvación. Pero si no nos centramos en competir y en la pelota, no vamos a tener opciones. Cuando considere que es lo mejor para el equipo, Jonathan entrará en la convocatoria cuando yo lo crea oportuno. Tema zanjado. No voy a responder ninguna pregunta más sobre Viera. Sé que es vuestro trabajo», zanjó sobre Jonathan Viera.

«Alberto tuvo unos minutos muy buenos. Su juventud y energía positiva la tiene que ir canalizando poco a poco. Por nuestra forma de jugar se puede adaptar a banda por su desequilibrio y gol. Pero yo le situaría en esa posición de interior para girarse y generar ocasiones de peligro. Sin presión y de forma progresiva, estoy convencido de que va a hacer una gran temporada, ser importante para Las Palmas y el fútbol español», afirmó sobre Moleiro y su regreso.

«Viera ha tirado los penaltis aquí porque es el especialista. Solo recuerdo que fallase uno ante el Burgos, desde que llegué. En Villarreal lo metió Marc. Se lo pidió a Munir. Ante el Rayo fue al revés. Creo que el que más confianza tenga en ese momento es el que debe tirar el penalti. Hay una jerarquía, sí, y no nos debemos salir tampoco de esos dos o tres jugadores», expuso en relación a las penas máximas y a quién las debe disparar.