«No hay nadie mejor que Viera para demostrar lo que puede darnos aún»

Habla el capitán. Kirian Rodríguez, que está luciendo con maestría el brazalete en su nuevo rol sin Jonathan Viera, tomó la palabra en sala de prensa para hacer balance de lo que ha transcurrido la temporada, transmitir el sentir del vestuario y, cómo no, diseñar las claves para tumbar al Almería en sus dominios en el partido de este sábado a las 13.00 horas.

«El entrenador de ellos es nuevo. Vendrá con su idea, la que tenía en el Eibar. Imagino que es lo que habrá intentado plasmarlas e intentarán cortar nuestras salidas. Será un partido bonito porque ellos, pese a estar ahí abajo en la tabla, proponen juego», expuso sobre el Almería.

«La temporada pasada solo jugué cinco partidos y me quedé con ganas de más. Tengo muchas ganas y estoy adaptándome cada vez más a la categoría, intentando darle cosas al equipo», comentó sobre su nivel de juego y su primer año en la élite.

«La primera pregunta la respondo yo con otra. ¿Sabes cuántos penaltis llevo en el fútbol profesional? Uno. Un error. Para meterlos hay que tirarlos -sonríe-. A veces se fallan, otras se meten. Es así. Si me toca tirarlo, lo haré como cualquier otro», dijo al ser cuestionado sobre si se veía capacitado para chutar penas máximas y luego del malograr uno la jornada pasada en casa Munir.

«A veces debemos ser conscientes de que si no se puede, podemos poner en valor un punto. El otro día fuimos a por el partido y perdimos ese punto. Nos falta esa veteranía. Decir: desde el orden, vamos a hacer ocasiones. Pero, no perder ese punto», aseveró el jugador de Candelaria.

«Suelo ser muy autocrítico. Y aunque en los datos se vea que hago bastantes recuperaciones, la mayoría son después de un robo o corte de balón, no en un uno contra uno. Quizás, en esta posición de mediocentro defensivo que estoy jugando ahora, en los duelos puedo mejorar. Me siento cómodo con balón. La pelota es redonda y llevo 23 años jugando al fútbol. En todas las categorías es igual y solo cambia la velocidad», añadió sobre su aportación a la UD Las Palmas.

«Nos quedan dos partidos de aquí al Atlético. En Almería tenemos que puntuar y luego nos vamos a jugar la Copa. Ya habrá tiempo para pensar en el Atleti», aludió al partido a partido mientras se le preguntaba por el lleno que habrá en el Gran Canaria ante el cuadro del Cholo Simeone.

«Capitanes hay cuatro antes que yo, se ha dado la casualidad porque se han puesto de acuerdo para ir a la enfermería y dejarme a mí el brazalete un par de partidos -ríe-. Está claro que aquí los roles se dan con el tiempo y la persona. Si me toca serlo hasta final de temporada, quién lo diría: un chicharrero siendo capitán de la UD. Puede ser divertido», aclaró entre risas Kirian en sala de prensa.

«Tengo muy buena relación con Embarba. Tiene toda la razón. Son partidos de nuestra Liga. No se nos pueden escapar los puntos. Marcado está el no perder. Han encajado 29 e intentarán frenar eso. Queremos hacer el partido largo porque irán desde el principio a ganar. En Girona lo hicieron y se lo remontaron. La presión hacia ellos va a ser que lo hagamos largo», indicó.

Sobre Viera y la posibilidad de que se reconduzca su situación, fue claro. «Hay que preguntarle a él. Me pongo en su piel, aunque no tiene nada que ver. Es una situación personal, cada persona es un mundo y lo vive de una manera totalmente diferente. Yo lo viví de una manera, pero mi familia de otra. Si él lo viviese en primera persona, lo estaría aceptando y viviendo mejor, más tranquilo. Los toros desde la barrera se ven diferente. No hay nadie mejor que Jonathan Viera para demostrarnos todo lo que nos puede dar. Es decisión de él volver o no. Ya lo han dicho él, Pimienta o Miguel Ángel. Para mí es como un hermano, yo no lo veo solo como un compañero».

«Quedarte sin Viera es algo que pasa en todos los clubes. El Madrid se quedó sin Cristiano y el Barça sin Messi. Esto es una pelota y la rueda sigue», añadió.