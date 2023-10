«Este año quiero ayudar con goles»

Alberto Moleiro reapareció y desde entonces está en boca de todos. El habilidoso jugador de la UD bailó en la primera pelota que tocó y ahora quiere más fiesta. Estaba deseoso el joven atacante tinerfeño de debutar por fin en la máxima categoría, donde espera mojar y aportar más trabajo defensivo y asistencias. «Estoy tranquilo porque sé que tengo gol», dejó claro en los micrófonos de la radio oficial del club.

El futbolista internacional en las categorías inferiores de la selección española espera colaborar también con «asistencias y las ayudas defensivas», ya que esta categoría exige mucho más sacrificio por el potencial de los diferentes rivales.

«Tras la victoria contra el Granada se vio a otro equipo. Ahora estamos bien, dando la cara. Poco a poco iremos cogiendo confianza en la categoría para hacer cosas bonitas», analizó la perla de Las Palmas, orgulloso de cómo están jugando y compitiendo los suyos en Primera División.

«Hemos dominado hasta el Real Madrid en la segunda parte. Incluso al Girona, que está arriba en la clasificación. Es un equipo que mete meneo a los demás, con muchos goles, pero nosotros estuvimos dominándole.Nos falta meter más goles», continuó.

Asimismo, al ser cuestionado por la sequía que sufrió en Segunda, fue claro. «El año pasado quería marcar, pero no se pudo dar. No me he propuesto cifras, pero quiero ayudar con goles, asistencias o trabajo defensivo. Si meto un gol supero el año anterior. Me veo capacitado. Sé que tengo gol, aunque el año pasado entre los anulados y los palos no hice nada. Estoy cogiendo rodaje. El gol vendrá solo», indicó.

«Es cuestión de tiempo. Es cuestión de que entre un gol para que todos nos soltemos, para que la gente vea el fútbol que podemos dar», afirmó Moleiro, que este sábado (13.00 horas) en Almería espera tener nuevos minutos para seguir cogiendo su mejor estado físico.

«Me acuerdo del gol del Sporting en casa, que me anularon. Pensé: es el colmo. Ahora mejor reírme. El año pasado me quedé rascado, pero lo cambio por un ascenso. También este año por la permanencia, pero haciendo goles esta vez. Este año sí que llegará», insistió.

«Somos el tercer equipo menos goleado y eso dice mucho de un recién ascendido, de todo el bloque. Todos juntos vamos juntos a la presión, basculamos bie. Esto es cuestión de todos, no solo de la defensa. El compromiso es máximo», concluyó