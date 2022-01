Ramírez: «Mel merece todos nuestros respetos, pero necesitábamos un revulsivo»

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, justificó hoy la decisión de prescindir de los servicios de Pepe Mel en el banquillo del equipo al considerar que el equipo «necesitaba un cambio, un revulsivo», algo que no le hizo obviar que el preparador madrileño «merece todos los respetos y agradecimientos por tantas cosas que ha hecho por el club».

«Esto es fútbol, existen ciclos. Los números están ahí, los resultados están ahí. Queda una parte importante de la temporada por finalizar y queremos estar en playoff. Entendemos que con lo que estábamos haciendo no nos iba a alcanzar y necesitábamos tomar una decisión. El míster ha tenido todas las oportunidades porque ha estado en estos años en situaciones delicadas. Pero no podíamos prolongar esta situación y quisimos buscar un revulsivo«, argumentó.

Cuestionado por la figura de García Pimienta, que ha sido el elegido para asumir el mando del equipo y hoy será presentado, dijo: «Reúne las condiciones que buscábamos. Hemos optado por una persona que lo que sí tiene es experiencia en cómo trabajar una filosofía de cantera como es la nuestra. Queríamos a alguien fresco, a alguien nuevo, que tuviese experiencia profesional, y él la tiene dentro del FC Barcelona. El año pasado pudieron apostar por él como entrenador del primer equipo. No ha tenido la oportunidad de demostrar su valía en el fútbol profesional pero ha demostrado con su trabajo que sí la merece. Por eso viene hasta 2023»

Ramírez lanzó un mensaje optimista para el futuro: «Quedan 18 jornadas y estamos a tres puntos del sexto. Clasificatoriamente hablando, no estamos tan mal. Pero teníamos una irregularidad que hacía muy complicado que nos metiéramos en playoff. Si no hacíamos cambios, no llegábamos. Hay tiempo suficiente para estar tranquilos, seguir animando el equipo y que el entrenador le dé un cambio y mejoremos. Debemos tener equilibrio y no como hasta ahora que en casa lo hacíamos todo bien y fuera, todo mal».

Respecto al vídeo que circula en el que varios jugadores de la UD están en una discoteca y sin cumplir con los protocolos sanitarios, anunció medidas disciplinarias: «Más allá de que saliesen una serie de jugadores en su día libre, que lo pueden hacer, no creo que sea lo más decoroso. El club tomará medidas y se abrirá expediente»

Estas declaraciones de Miguel Ángel Ramírez se produjeron tras una reunión mantenida con Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, para tratar la renovación del patrocinio anual de 1.500.000 euros, ayuda que expira en junio y que, junto al CD Tenerife, negocian para su ampliación. Ramírez se congratuló de que Torres esté «muy sensibilizado» en materializarlo.